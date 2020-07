FC Chelsea: Christian Pulisic begründet Aufstieg nach BVB-Abschied

"Es ist, wie wenn man in eine neue Schule kommt, wenn du klein bist und deinen ersten Freund kennen lernst. Danach fühlst du dich ein bisschen besser und entspannter, so läuft es im Leben."

Der US-Amerikaner benötigte einige Monate, um bei den Blues anzukommen und sich an die neuen Gegebenheiten zu gewöhnen. Auch der neue Trainer und die neuen Teamkollegen musste er erst kennen lernen und sich deren Respekt erarbeiten, sagte er dem US-Radiosender SiriusXM FC . "Das war mein erster großer Wechsel und ich wusste nicht, was mich erwartet. Ich bin ganz offen losgezogen, aber natürlich spielen die Nerven eine Rolle und man muss beweisen, dass man ein bisschen spielen kann."

Pulisic erobert Stammplatz bei Chelsea

Pulisic vermisst die Fans

Trotz der starken Form seit dem Restart (6 Scorerpunkte in sieben Spielen) vermisst Pulisic die Fans in den Stadien. "Es ist interessant ohne die Fans. Es fühlt sich ein bisschen komisch an, wenn man ein wichtiges Tor schießt und zur Eckfahne rennt. Und dann denkt man: 'Wohin laufe ich, was mache ich da?' Ich rutsche dann einfach auf de Knien und niemand ist da, aber das ist okay."