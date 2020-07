Norwich City unterliegt Burnley: Trainer Daniel Farke sauer

Beim 0:2 gegen Burnley am Samstag sahen Emiliano Buendia und der frühere Bundesliga-Stürmer Josip Drmic schon in der ersten Halbzeit die Rote Karte, Burnley hatte anschließend leichtes Spiel.

"Burnley hat reagiert, wie ein erfahrenes, etabliertes und intelligentes Premier-League-Team reagieren sollte. Sie wollten unseren Rhythmus brechen. Sie wollten Hektik ins Spiel bringen und haben versucht, uns ein bisschen zu provozieren", analysierte Farke bei BBC Sport zunächst. "Ich beschuldige sie nicht, weil das genau das ist, was du tun musst, wenn du ein erfahrenes Team bist. Meine Spieler sind in diese Falle gelaufen und es gab zwei Rote Karten, was natürlich entscheidend in diesem Spiel war."