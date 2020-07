Ferrari: Jean Todt besucht Michael Schumacher und macht Hoffnung

"Ich habe Michael in der letzten Woche besucht. Er kämpft. Ich hoffe, die Welt wird ihn wieder sehen können. Darauf arbeiten er und seine Familie hin", sagte der 74-Jährige der Daily Mail in Ungarn.

Todt ist seit Schumachers Zeit in der Motorsport-Königsklasse ein enger Freund des siebenmaligen Weltmeisters, die beiden verbrachten bei Ferrari als Sportchef und Fahrer viele erfolgreiche Jahre miteinander.

Als einer der wenigen Personen darf der Präsident des Welt-Automobilverbandes FIA Schumacher in dessen Haus am Genfer See besuchen. Dort lebt der 51-Jährige seit seinem schweren Skiunfall vor sechseinhalb Jahren mit seiner Ehefrau Corinna und den beiden Kindern Mick und Gina-Maria. Über den Gesundheitszustand Schumachers ist nichts bekannt, er erholt sich noch immer von seinen schweren Kopfverletzungen.