Tennis: Siegemund, Friedsam, Gerlach, Schunk im Finale der German Series

In der German Series des Deutschen Tennis Bundes (DTB) stehen die vier Finalteilnehmerinnen fest. Laura Siegemund (32), Anna-Lena Friedsam (26), Katharina Gerlach (22) und Nastasja Schunk (17) setzten sich im Halbfinale in Darmstadt durch und kämpfen nun vom 23. bis 26. Juli im nordrhein-westfälischen Versmold um den Gesamtsieg.

In Darmstadt waren die Finalistinnen in zwei Vierergruppen ausgespielt worden. Die topgesetzte Siegemund gewann all ihre Spiele und weist damit weiter eine makellose Bilanz auf: Die 32-Jährige hat jedes ihrer bislang zwölf Matches der Turnierserie für sich entschieden.