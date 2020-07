Motorsport: Porsche Mobil 1 Super Cup in Budapest LIVE im TV und Stream

Nach seinem Triumph in Spielberg sichert sich Dylan Pereira in Budapest die Pole Position. Damit hat der Luxemburger beste Chancen auf einen weiteren Erfolg.

Der Luxemburger in Diensten von BWT Lechner Racing bestätigt seine gute Form und holt sich nach dem Sieg im zweiten Rennen in Spielberg am Hungaroring die Pole-Position für das dritte Rennen der Saison. (Porsche Mobil 1 Supercup: Das Rennen am Hungaroring, ab 12.00 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)