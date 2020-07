Ligue 1: Renato Sanches von OSC Lille hat Coronavirus Ikone Bamba

"Renato ist in Portugal. Er muss zweimal negativ getestet werden, um reisen zu dürfen", schilderte Galtier. Der Lille-Coach weiter: "Was die beiden Jonathans (Bamba und Ikone; Anm. d. Red.) betrifft, sie sind in Frankreich und werden bald wieder in den Kader aufgenommen, wahrscheinlich diesen Montag."