FA-Cup, Halbfinale: FC Arsenal - Manchester City im Liveticker

Die Gunners treten im englischen FA Cup zum Halbfinal-Duell gegen Manchester City an. Ein Sieg würde nicht nur den Einzug ins Finale und die Chance auf einen Titel bedeuten. Es wäre auch der vorletzte Schritt auf dem Weg ins internationale Geschäft.

Denn der Sieger des FA Cups darf in der Gruppenphase der Europa League teilnehmen - die für Arsenal eigentlich schon außer Reichweite zu sein schien. Denn in der Liga steckt der einstige Topklub im Mittelfeld fest, ein Sprung unter die ersten Fünf (die für Europa berechtigen würden) ist zwei Spieltage vor Schluss in der Premier League bereits ausgeschlossen.