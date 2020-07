Formel 1, Ungarn: Max Verstappen greift Russell nach Kritik an Red Bull an

Der thailändische Red-Bull-Pilot kam mit seinem Boliden im Qualifying überraschend nicht über Q2 hinaus und muss beim Großen Preis von Ungarn von Rang 13 aus in das Rennen gehen ( Formel 1: Großer Preis von Ungarn, So., ab 15.10 Uhr im LIVETICKER ).

Vor allem die Tatsache, dass ihn der Kommandostand in zweiten Qualifying-Sektor erst enorm spät auf die Strecke ließ, sorgte bei Albon für Unmut. Bereits am Funk hatte sich der 24-Jährige bei seiner Crew über das schlechte Timing beschwert, nach dem Rennen präzisierte er seinen Ärger.

...noch Kevin Magnussen die Sicherheit, ob sie auch in der nächsten Saison noch für den Rennstall an den Start gehen werden © Getty Images

... und der Franzose Pierre Gasly am Steuer der beiden Boliden. Ihr Vertrag wurde aber noch nicht verlängert © Getty Images

An seiner Seite fährt Esteban Ocon. Der Franzose kam vor der Saison 2020 als Ersatz für NIco Hülkenberg. Zuvor war er Ersatzfahrer bei Mercedes © Getty Images

RENAULT: Es war das große Überraschungs-Comeback! Fernando Alonso kehrt in die Formel 1 zurück. In der Saison 2021 fährt er wieder für Renault © Getty Images

RACING POINT, ab 2021 ASTON MARTIN: Die rosa Flitzer bekommen in der nächsten Saison einen neuen Namen - und vielleicht auch einen neuen Fahrer. Denn die Gerüchte verdichten sich, dass Sebastian Vettel (r.) Sergio Perez ersetzen wird. Der Vertrag des Mexikaners für 2021 kann angeblich noch im Juli gekündigt werden © Getty Images

RED BULL: Auch bei Red Bull ist die Sache klar. Max Verstappen ist sowieso langfristig als Fahrer Nummer eins an den Rennstall gebunden © Getty Images

FERRARI: Ende des vergangenen Jahres hat die Scuderia Nägel mit Köpfen gemacht und Charles Leclerc bis 2024 an sich gebunden. Der Monegasse ist der Mann der Zukunft bei Ferrari - auch wenn bei der aktuellen Stärke des Autos der WM-Titel weit entfernt ist © Getty Images

Das ist auch bei Valtteri Bottas der Fall, der den Saisonauftakt in Spielberg gewann. "Wir bleiben bei unseren zwei Jungs", sagte Daimler-Konzernchef Ola Källenius jüngst bei "Sky" © Getty Images

Albon im Red Bull zu langsam

"Es war zeitlich eng, wir hatten [zum Schluss der Aufwärmrunde] nur noch ein paar Sekunden, es über die Linie zu schaffen. Deswegen musste ich eng hinter Latifi starten. Aber die Reifen waren sowieso noch kalt, weshalb ich sie gleich in der ersten Kurve blockiert habe. Damit war das Qualifying quasi vorbei für uns."

Doch trotz des Ärgers über die schlechte Platzierung , ganz schuldlos am Endergebnis ist Albon nicht. "Da kam sehr viel zusammen. Natürlich ist mir auch keine großartige Runde geglückt", so der Sportler einsichtig. ( Rennkalender 2020 der Formel 1 )

Williams-Fahrer George Russell, der 0,054 Sekunden schneller war als Albon, sprang seinem Konkurrent nach Ende des Qualifyings dennoch zur Seite und verpasste Red Bull einen ordentlichen Seitenhieb. "Ich kenne Alex schon 15 Jahre, wir sind gemeinsam im Paddock aufgewachsen. Er ist einer der besten Rennfahrer. Das würden auch Max und Charles sagen, er war immer mit uns an der Spitze", sagte Russell bei Sky und ergänzte.

Verstappen kritisiert Russell

"Ich weiß verdammt noch mal wirklich nicht, was da passiert ist. Er tut mir sehr leid, weil er in eine Position gebracht wurde, in der er wie ein Idiot aussieht - und das ist er keinesfalls. Sie müssen das für ihn bereinigen."