FC Barcelona: Marc-Andre ter Stegen vor Messi zum besten Spieler gewählt

Messi nach Osasuna-Pleite völlig bedient

Auch der Laune von Messi dürfte das Ergebnis nicht gerade zuträglich sein. Mit der 1:2-Heimpleite gegen den Tabellenelften Osasuna am 37. Spieltag von La Liga ebnete Barcelona dem Erzrivalen Real Madrid die vorzeitige Meisterschaft, die die Königlichen mit einem 2:1 gegen Villarreal am Donnerstag perfekt machten.

In der europäischen Königsklasse treffen Messi, ter Stegen und Co. im Achtelfinalrückspiel am 8. August auf den SSC Neapel ( Champions League: FC Barcelona - SSC Neapel im SPORT1-LIVETICKER ). Das Hinspiel endete 1:1, bei einem Champions-League-Aus wäre die Zeit des umstrittenen Quique Setien als Trainer des FC Barcelona wohl endgültig vorbei.

Messi fehlt bei Barca der Charakter

Für Messi zeichnet sich der Niedergang von Barca schon länger ab, wie er Reportern nach dem Osasuna-Spiel erzählte. 2018 flog Barcelona trotz eines komfortablen 4:1-Sieges im Hinspiel nach einer 0:3-Niederlage gegen den AS Rom aus der Champions League, ein Jahr später war ein 3.0 in der ersten Partie gegen den FC Liverpool nicht genug. An der Anfield Road drehten Jürgen Klopp und sein Team den Spieß noch um und siegten in einem spektakulären Spiel 4:0.