Eiskunstlauf: Russin Jekaterina Alexandrowskaja stirbt im Alter von 20

Jekaterina Alexandrowskaja (l.) trat 2018 in Pyeongchang mit Harley Windsor für Australien im Paarlauf an © Getty Images

In Moskau kommt die russische Eiskunstläuferin Jekaterina Alexandrowskaja tragisch zu Tode. Bei den Olympischen Winterspielen trat sie für Australien an.

Die ehemalige russische Eiskunstläuferin Jekaterina Alexandrowskaja ist am Samstag im Alter von nur 20 Jahren verstorben. Wie ihr Trainer Andrei Chekalo der französischen Nachrichtenagentur AFP bestätigte, sei die Olympiateilnehmerin von Pyeongchang 2018 in der Moskauer Innenstadt aus dem sechsten Stock eines Wohnhauses gestürzt und noch an der Unglücksstelle gestorben.