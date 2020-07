England, Championship: Leeds United nach Brentford-Niederlage Meister

Leeds United profitiert von einer Niederlage des Verfolgers FC Brentford und krönt sich einen Tag nach dem Aufstieg in die Premier League zum Meister in der Championship.

Der englische Traditionsklub Leeds United hat sich einen Tag nach dem Aufstieg in die Premier League auch die Meisterschaft in der Championship gesichert. Die Mannschaft von Teammanager Marcelo Bielsa ist nach dem 0:1 des drittplatzierten FC Brentford bei Stoke City am Samstag nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Bereits am Freitagabend stand nach der Niederlage von Verfolger West Bromwich Albion (1:2) die Rückkehr nach 16 Jahren ins englische Oberhaus fest.