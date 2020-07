Hertha BSC will offenbar neuen Sponsor: Tesla und Amazon im Gespräch

Mit großem Knall zu neuen Wegen. Im November wird Jürgen Klinsmann als neuer Trainer von Hertha BSC vorgestellt. Seine sportliche Bilanz ist durchwachsen aber nicht besorgniserregend. Nach elf Wochen tritt Klinsmann überraschend zurück © Getty Images

Ohne Rücksprache mit dem Klub beendet der Ex-Bundestrainer das Projekt, hinterlässt viel Arbeit mit einem großen und teuren Kader. SPORT1 blickt zurück auf elf Wochen Klinsmann und Hertha BSC © Getty Images

Am 27. November ist es offiziell. Jürgen Klinsmann übernimmt Hertha BSC als Cheftrainer und folgt damit auf Ante Covic. Bereits vorher saß der gebürtige Schwabe im Aufsichtsrat. Seine Verbindung zu Investor Lars Windhorst waren ausschlaggebend. Mit Klinsmann will Hertha neue Wege gehen © Getty Images

Auf dem Weg zum "Big City Club" rüstet sich Klinsmann auch mit neuem Trainerteam. Co-Trainer wird Ex-Bremen-Coach Alexander Nouri. Andreas Köpke wird vom DFB ausgeliehen und trainiert die Torhüter in Berlin. Außerdem wird Ex-Profi Arne Friedrich als "Performance Manager" installiert © Getty Images

30. November - Gleich in seinem ersten Spiel gegen Borussia Dortmund sorgt der neue Hertha-Trainer für Wirbel. Vor dem Anpfiff filmt er die Fans beim Singen der Hymne - mit einer gesponserten Handyhülle © Getty Images

Sportlich startet Klinsmann nicht schlecht, verliert gegen den BVB aber trotz Überzahl mit 1:2. Die Hertha zeigt sich dennoch stabil. Eine Leistung, auf der aufgebaut werden kann © Getty Images

6. Dezember - Top-Talent Arne Maier wird für ein Spiel der Zweiten Mannschaft abgestellt. Kritiker schießen gegen Klinsmann. Der 21-Jährige, der als Juwel der eigenen Akademie gilt, ist unzufrieden © Getty Images

17. Dezember - Vor dem Spiel gegen Bayer Leverkusen schickt Klinsmann seinen Co-Trainer Nouri auf die Pressekonferenz, um die Fragen der Journalisten zu beantworten. Es soll nicht das einzige Mal bleiben © Getty Images

21. Dezember - Mit dem torlosen Remis gegen Borussia Mönchengladbach endet die Hinrunde. Klinsmann holt acht Punkte aus fünf Spielen. Die Fans sind zufrieden mit der Ausbeute. Die Hertha atmet auf © Getty Images

29. Dezember - Klinsmann verlegt den Start in die Wintervorbereitung um einige Tage nach vorne. Hertha fliegt ins Trainingslager nach Florida - Klinsmann wollte eigentlich in Europa bleiben. In den nächsten Wochen soll die Hertha für einen Transferboom sorgen © Getty Images

1. Januar 2020 - Mit dem Start des Transferfensters gibt Hertha BSC die Verpflichtung von Santiago Ascacíbar bekannt. Der defensive Mittelfeldspieler kommt für satte elf Millionen Euro vom Zweitligisten VfB Stuttgart © Getty Images

5. Januar - Im Gegenzug verlässt ein junger Spieler die alte Dame. Eduard Löwen zieht es per Leihgeschäft zum Ligakonkurrenten FC Augsburg © Getty Images

12. Januar - Nachdem auch Ondrej Duda Ende letzten Jahres in die Reservemannschaft degradiert wurde, wechselt der Shootingstar der letzten Saison per Leihe in die Premier League. Der Slowake schnürt in der Rückrunde die Schuhe für Norwich City © Getty Images

15. Januar - Ein Bericht taucht auf, der behauptet, dass Klinsmann keine gültige Trainerlizenz für die Bundesliga besitzt. Der DFB hat bis dato keine gültigen Papiere erhalten. Vier Tage später kann der Trainer die Lizenzen nachreichen. Der DFB erkennt sie an © Getty Images

19. Januar - Vor dem Rückrundenstart gegen den FC Bayern wird Klinsmann von der "Bild" gefragt, ob er sich ein längerfristigeres Engagement als Trainer bei der Hertha vorstellen könnte. Seine Antwort: "Ich sage niemals nie." Von den Bayern gibt es eine 0:4-Packung © Getty Images

24. Januar - Erneuter Wirbel um ein öffentliches Statement. Erst heißt es, die Hertha trainiere nur noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Einen Tag später rudern der Verein und Klinsmann zurück. Nur noch die ersten 20 Minuten des Trainings dürfen gefilmt werden. Sonst ändert sich nichts © Getty Images

26. Januar - Arne Maier macht seine Unzufriedenheit öffentlich und lässt vermelden, die Hertha noch im Winter verlassen zu wollen. Der Verein erteilt dem Youngster aber keine Freigabe, trotz intensiver Gespräche mit anderen Klubs © Getty Images

27. Januar - Der Franzose Lucas Tousart wird von Hertha BSC für den kommenden Sommer verpflichtet. Mit 25 Millionen Euro Ablöse ist er der teuerste Neuzugang in der Hertha-Klubgeschichte. Doch sollten die Berliner absteigen, wird Tousart nicht kommen, wie er unlängst verkündet hat. © Twitter/Hertha BSC

28. Januar - Der nächste Hertha-Profi stänkert. Solomon Kalou beklagt "fehlenden Respekt". "Ich bin nicht erst fünf Tage oder Monate hier. Sondern fast sechs Jahre und habe immer meine Tore gemacht." Zuvor stellt ihn der Klub frei für Verhandlungen mit anderen Klubs, aber ein Wechsel kommt nicht mehr zustande © Getty Images

30. Januar - Nächster Transfercoup der Berliner. Vom AC Mailand kommt der polnische Angreifer Krzysztof Piatek. 22 Millionen Euro zahlen die Berliner für den 24-Jährigen, der im DFB-Pokal gegen Schalke seine Tor-Premiere für den Hauptstadt-Klub feiert © Getty Images

31. Januar - Am letzten Tag des Wintertransferfensters verlässt Davie Selke die Hertha per Leihe in Richtung Werder Bremen. Eine Klausel verbietet ihm aber einen Einsatz im Duell gegen die Hertha. Selke flüchtet, obwohl er zuletzt unter Klinsmann gesetzt war. Der Wechsel nach Bremen fühlt sich für den Angreifer "wie nach Hause kommen" an © Getty Images

4. Februar - Neben dem unglücklichen Aus nach Verlängerung beim FC Schalke wird das Pokal-Achtelfinale vor allem vom Rassismus-Eklat um Herthas Jordan Torunarigha überschattet. Das Berliner Eigengewächs wird von einigen Schalke-Fans mit Affenlauten rassistisch verunglimpft. Die Schalker entschuldigen sich nach der Partie beim Hertha-Profi und werden am Dienstag zu einer Geldstrafe von 50.000 Euro verurteilt © Getty Images

8. Februar - Mit einer 1:3-Niederlage gegen Mainz und einer über weiter Strecken dürftigen spielerischen Leistung endet das Trainer-Kapitel bei Hertha BSC für Klinsmann. Seine anschließende Entscheidung, den Spielern zwei Tage freizugeben, sorgt für Verwunderung © Getty Images

11. Februar - Per Facebook-Nachricht verkündet Klinsmann seinen Rücktritt und überrumpelt damit Klub, Fans und Spieler. Wenig später legt er in der "Bild" nach und spricht von einem "Himmelfahrtskommando", das er mit der Hertha übernommen habe und unterschiedlichen Vorstellungen bezüglich der Zukunftsausrichtung ©

