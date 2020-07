Golf: Tiger Woods trotzt Rückenproblemen und übersteht Cut in Dublin/Ohio

Tiger Woods leidet beim Turnier in Dublin/Ohio erneut an Rückenbeschwerden, schafft aber den Cut. Hinterher spricht der Golf-Superstar von einem "kleinen Kampf".

"Es wird in diesen Tagen häufiger passieren", sagte der Weltranglisten-14. über die Beschwerden, die beim Aufwärmen begannen. Der 44-jährige Woods ist sowohl am Rücken als auch am Knie bereits mehrfach operiert worden. "Es war schon ein kleiner Kampf", so Woods. Tony Finau und Ryan Palmer (beide USA) teilen sich bei dem mit 9,3 Millionen Dollar dotierten Turnier mit 135 Schlägen die Führung.