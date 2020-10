Biathlon: Laura Dahlmeier schließt Comeback aus - Leben als Studentin

Die frühere Biathlon-Königin Laura Dahlmeier genießt das Studentenleben in vollen Zügen - eine Rückkehr als aktive Sportlerin kommt für die zweimalige Olympiasiegerin keinesfalls infrage. "Es ist, wie es ist, und es wird für mich kein Zurück geben", sagte Dahlmeier, die im Mai 2019 im Alter von nur 25 Jahren ihre Biathlon-Karriere beendet hatte, der Passauer Neuen Presse .

Auch einen baldigen Einstieg als Trainerin schloss die heute 26-Jährige aus. "Solche Ambitionen hege ich aktuell nicht. Wo die Reise hingeht, weiß ich noch nicht. Das lasse ich mir aber auch ganz bewusst offen", sagte Dahlmeier, obwohl sie derzeit den Lehrgang zur B-Trainerlizenz absolviert: "Trotz meiner Ausbildung weiß ich noch nicht einmal, ob ich am Ende wirklich Trainerin werden möchte."

Dahlmeier lebt in Studentenstadt

Ihr Leben als Studentin der Sportwissenschaften an der TU München gefällt der siebenmaligen Weltmeisterin indes sehr. "Ich wohne in der Studentenstadt, da wird abends auch mal eine Pizza bestellt oder man geht gemeinsam ins Yoga", erzählte sie: "Inzwischen habe ich mich auch schon etwas an das Leben als Student angepasst, schlafe morgens länger, gehe dafür später ins Bett."