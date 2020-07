MLS: Charlotte, St. Louis und Sacramento steigen verspätet ein

Nur eines von vier neuen Teams in der MLS wird planmäßig in der kommenden Saison den Spielbetrieb aufnehmen. Die Coronakrise sorgt für Verschiebungen.

Die Erweiterung der Major League Soccer (MLS) verzögert sich wegen der Coronakrise. Mit Charlotte, St. Louis und Sacramento steigen drei der vier neuen Standorte erst mit einem Jahr Verspätung in den Ligabetrieb ein, dies entschied MLS-Commissioner Don Garber in Zusammenarbeit mit dem Exekutivkomitee der Liga am Freitag. Einzig der FC Austin wird planmäßig im Jahr 2021 den Spielbetrieb aufnehmen.