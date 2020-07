Andre Schürrle, Joachim Löw und Oliver Bierhoff reagieren auf Karriereende

Für die Zeit nach der Karriere ist Podolski längst aufgestellt, hat in Köln eine Dönerbude und zwei Eisläden. Ist aber immer noch aktiv, wechselte Anfang 2020 vom japanischen Klub Vissel Kobe zu Antalyasport in die Türkei ©

In Gladbach allerdings kein absoluter Stammspieler und in der Nationalmannschaft seit 2016 auch kein Thema. Profilierte sich bei der WM 2018 stattdessen nebenbei als kenntnisreicher TV-Experte © Getty Images

In der wegen Corona abgebrochenen Spielzeit von einer Fußverletzung zurückgeworfen. Schlechtes Zeichen: In der K.o.-Phase der Champions League nur Bankdrücker. Hat sein Potenzial immer noch nicht voll entfaltet © Getty Images

KEVIN GROßKREUTZ: Der sportlich am weitesten Abgestürzte unter den Weltmeistern. Seit 2014 nicht mehr von Löw berücksichtigt. Nach einigen Skandälchen und unglücklichen Wechseln in der 3. Liga gelande © Getty Images

Stand auch beim FC Bayern vor dem Aus, kämpfte sich aber zurück: In der Double-Saison 2020 wieder Stammspieler, kann entspannt in die Zukunft blicken, ob bei Bayern oder anderswo © Getty Images

MATS HUMMELS: Turm in der Schlacht bei der WM 2014, bis zur WM 2018 und auch noch in der Nations League der Abwehrchef, auch wenn seine Geschwindigkeitsdefizite immer offensichtlicher wurden © Getty Images

PER MERTESACKER: Legendär für seinen Eistonnen-Spruch. Hörte nach der WM in der Nationalmannschaft auf, spielte aber weiter für den FC Arsenal, wo er auch Kultstatus erlangte © Getty Images

BENEDIKT HÖWEDES: Auf dem Weg zum WM-Titel ein Ausbund an Konstanz, verpasste keine Minute. 2017 von Domenico Tedesco bei Schalke 04 vergrault, floh zu Juventus Turin, war dort aber häufig verletzt, in der Nationalelf kein Thema mehr © Getty Images

Durm verließ 2018 den BVB mangels Perspektive, Stieg in England mit Huddersfield Town ab, wechselte zu Eintracht Frankfurt und war dort in der abgelaufenen Saison auch oft nur Zuschauer © Getty Images

PHILIPP LAHM: Rücktritt 2014 auf dem Höhepunkt der Karriere, für viele etwas verfrüht - aber der für seine hohen Ansprüche an sich selbst und seine genaue Karriere-Planung bekannte Lahm ließ sich da ebenso wenig reinreden wie in sein Karriere-Ende bei Bayern drei Jahre später © Getty Images

SHKODRAN MUSTAFI: Verletzte sich im Achtelfinale gegen Algerien, blieb dennoch besonders in Erinnerung mit seinem Tanz vor dem WM-Pokal in Rio de Janeiro. Spielte noch im Confed Cup, von Löw seit Herbst 2017 nicht mehr berücksichtigt © Getty Images

MANUEL NEUER: Immer noch Stammtorwart der Nationalmannschaft, aber die Rivalen rütteln am Thron. Stand beim WM-Debakel in Russland im Tor, obwohl er fast die gesamte Saison verletzt verpasst hatte - was die Diskussion anheizte, ob der Stabwechsel zu Marc-André ter Stegen fällig gewesen wäre © Getty Images

Am 13.07.2014 schrieb dieses Team Geschichte. In Rio de Janeiro wird Deutschland zum vierten Mal Weltmeister! Viele Spieler von damals haben inzwischen neue Karrieren begonnen © Getty Images

Löw und Bierhoff zeigen Respekt vor der Entscheidung

Auch Oliver Bierhoff, Direktor Nationalmannschaften und Akademie, honoriert Schürrles Schritt: "Ich habe großen Respekt vor der Entscheidung von André Schürrle. Neben all seinen sportlichen Qualitäten fiel mir stets auch seine feine, reflektierende, aber in gleichermaßen sehr fröhliche Art auf."

Schürrle war 2016 vom VfL Wolfsburg für 30 Millionen Euro zur Borussia gewechselt. Nach zwei Jahren bei den Schwarz-Gelben wurde er erst an den FC Fulham und dann an Spartak ausgeliehen. Weder in England noch in Russland fand er sein sportliches Glück. Zuvor hatte er bereits für den FSV Mainz, Bayer Leverkusen und den FC Chelsea gespielt.