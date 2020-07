3. Liga: DFB erteilt allen Drittligisten die Zulassung

Die 3. Liga startet am 18. September in die Saison 2020/21 © Imago

Die neue Saison in der 3. Liga startet Mitte September. Alle 20 sportlich qualifizierten Teams erhalten vom DFB die offizielle Zulassung.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat am Freitag allen Teams der 3. Liga offiziell die Zulassung für die kommende Saison erteilt. Zuvor hatte der DFB-Spielausschuss "die sportlich erbrachten Qualifikationen" der Bewerber für die 3. Liga festgestellt.

3. Liga: Saisonstart am 18. September

Die 3. Liga startet zeitgleich mit der Bundesliga und der 2. Bundesliga am 18. September in die kommende Spielzeit, der letzte Spieltag ist für den 22. Mai 2021 angesetzt. Mit den Zweitliga-Absteigern Dynamo Dresden und SV Wehen Wiesbaden sowie den Regionalliga-Aufsteigern 1. FC Saarbrücken, VfB Lübeck, SC Verl und Türkgücü München gehören dann sechs neue Teams der niedrigsten deutschen Profispielklasse an.