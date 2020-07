Darts, World Matchplay: 1. Runde mit van Gerwen, Clemens, Wright Live im TV, Stream

Mit den ersten Spielen der ersten Runde des World Matchplay ( Darts: World Matchplay ab 19 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und im Stream ) kehrt der Darts-Sport aus der langen Corona-Zwangspause zurück. 32 Spieler kämpfen beim zweitwichtigsten Turnier des Jahres nach der WM bis 26. Juli in Milton Keynes (Großbritannien) um den Turniersieg und um ein Gesamtpreisgeld von 700.000 Pfund ( INFO: So läuft das World Matchplay ).

Gleich am ersten Abend werden einige Topspieler ans Oche gehen. Der Weltranglistenerste und zweifache World-Matchplay-Sieger (2015 und 2016) Michael van Gerwen bekommt es in seinem Auftaktspiel mit Brendon Dolan zu tun. Ex-Weltmeister Gary Anderson ist in der Auftakt-Session gegen Justin Pipe gefordert.

Endlich wieder Darts der internationalen Spitzenklasse im TV! Das Darts World Matchplay (LIVE im TV auf SPORT1) steht vor der Tür. In diesem Jahr wird das Turnier aufgrund der Corona-Pandemie ohne Zuschauer stattfinden. Auch der Veranstaltungsort ist ein anderer. Statt an der Traditionsstätte in Blackpool wird in Milton Keynes gespielt. SPORT1 macht den Favoritencheck © SPORT1-Grafik/Getty Images/Imago

DEUTSCHE TEILNEHMER - GABRIEL CLEMENS: Der Saarländer nimmt zum ersten Mal am World Matchplay teil und ist der einzige Deutsche. Er zeigte sich zuletzt in starker Form und ließ erst vergangene Woche bei der PDC Summer Series aufhorchen, als er das Halbfinale erreichte. Bei der Premiere wartet auf den "German Giant" in der ersten Runde allerdings mit Titelverteidiger Rob Cross ein Hammer-Duell © Getty Images

PLATZ 10 – GLEN DURRANT: Der mehrfache BDO-Weltmeister spielte ein starkes erstes Jahr auf der PDC-Tour. In diesem Jahr sucht er noch nach seiner Form, bei der Summer Series war zuletzt immer früh Schluss für den Routinier. Doch mit seiner Erfahrung ist Durrant nie zu unterschätzen © Getty Images

PLATZ 9 - MENSUR SULJOVIC: Das Publikum fällt diesmal für "The Gentle" als Belastung weg. Kann der Österreicher sich dadurch in die Endphase des Turniers spielen? Die Ergebnisse der Summer Series lassen daran etwas zweifeln. Denn ein Halbfinaleinzug und zwei Mal ein frühes Ende machen Suljovic nicht unbedingt zum Mitfavoriten in Milton Keynes © Getty Images

PLATZ 8 – NATHAN ASPINALL: Als Weltranglisten-Sechster hat sich Aspinall inzwischen im Kreis der Topfavoriten etabliert. Zuletzt bei der Summer Series konnte sich “The Asp” aber an den letzten drei Tagen nur einmal ins Viertelfinale kämpfen. Für Erfolge beim World Matchplay muss noch einmal eine Formsteigerung her © Getty Images

PLATZ 7 – MICHAEL SMITH: In der PDC Order of Merit liegt der "Bully Boy" derzeit auf dem fünften Rang. Als Finalist des letztjährigen World Matchplay ist auf jeden Fall mit ihm zu rechnen. Mit Jonny Clayton wartet allerdings direkt zum Auftakt eine schwere Aufgabe auf den 29-Jährigen. Danach könnte ein Duell gegen Mensur Suljovic folgen © Getty Images

PLATZ 6 – GARY ANDERSON: Der "Flying Scotsman" gehört als Weltranglisten-Achter zum engeren Favoritenkreis. Bei der Summer Series schaffte er es einmal bis ins Halbfinale, scheiterte dann aber klar an Ryan Joyce. Bei den anderen vier Events konnte der 49-Jährige nicht überzeugen. Bei der vergangenen PDC-WM musste er im Achtelfinale die Segel streichen © Getty Images

PLATZ 5 – JAMES WADE: "The Machine" ist in bestechender Form. Drei Mal in Folge erreichte er bei der Summer Series mindestens die Runde der letzten 16 - einmal ging Wade sogar als Tagessieger vom Oche. Mit Gary Anderson könnte allerdings schon in Runde zwei ein echter Brocken auf Wade warten © Getty Images

PLATZ 4 – GERWYN PRICE: Der "Iceman" ist eine der umstrittensten Figuren des Darts-Sports, auf und neben der Bühne kennt der Waliser keine Freunde. Das macht Price in jedem Turnier zu einem gefährlichen Kontrahenten. Er lässt sich auf der Bühne mental keine Schwäche anmerken und gehört zu den besten Spielern der Welt. Bei der Summer Series stand er einmal im Finale, offenbarte aber auch des Öfteren Schwächen am Oche © Getty Images

PLATZ 3 – ROB CROSS: "The Voltage" geht als Titelverteidiger in das Major-Event in Milton Keynes. Der ehemalige Weltmeister ist stark aus der Corona-Pause zurückgekehrt. Dem Engländer gelang bei der Summer Series der zweite 9-Darter seiner Karriere, dazu schaffte es Cross bei einem der fünf Tages-Events bis ins Finale © Getty Images

PLATZ 2 - MICHAEL VAN GERWEN: Wie immer gehört der Niederländer zum Kreis der Topfavoriten. Er führt die Weltrangliste mit großem Abstand vor Weltmeister Peter Wright an. Bei der Summer Series setzte sich van Gerwen gleich bei zwei Events durch, verpasste aber dennoch den Gesamtsieg © Getty Images