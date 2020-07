Jan Frodeno schimpft über Ex-Schalke-Boss Clemens Tönnies

"Die Politik setzt immer nur das um, was populär ist. Das sieht man auch am Fall Tönnies. Dass dieser Mann zuletzt auch noch Geld von der Politik gefordert hat, um seine absolut widerliche Maschinerie am Leben zu erhalten, finde ich unmöglich", sagte der dreimalige Ironman-Weltmeister im Interview mit FOCUS Online .

Frodeno fordert: Mit dem Wohl der Tiere beschäftigen

Frodeno ist der Meinung, jeder solle sich "mit dem Wohl der Tiere beschäftigen. In Deutschland schaut ja auch jeder Autofahrer, was er für ein Motoröl in sein Auto kippt. Das ganze Industriefleisch, was viele Leute essen, ist mit Hormonen vollgepumpt und wurde unter extremen Stress für die Tiere produziert."