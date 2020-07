Zweite Mannschaft in zweiter Liga? Schneider lehnt Bayern-Vorschlag ab

Der FC Bayern regt eine Regeländerung für die 3. Liga an. Beim FC Schalke und Werder Bremen kommt dies nicht besonders gut an.

Hainer regt Regel-Änderung an - auch Werder lehnt ab

"Es ist verständlich, dass nicht zwei Mannschaften von einem Klub in einer Liga spielen dürfen. Aber beispielsweise in Liga eins und zwei - warum denn nicht?", sagte Hainer dem Klub-Magazin 51: "Ein Leistungssportler strebt nach dem Maximum - und will aufsteigen, wenn er aufsteigen kann. Ich denke, dass man sich da in Deutschland durchaus mal Gedanken machen sollte."