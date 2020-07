Jude Bellingham: So plant Borussia Dortmund mit dem Youngster

Transfer fast fix: Bellingham in Dortmund gelandet

Er kam und ging auch gleich wieder. Am Donnerstag landete Jude Bellingham in Dortmund, um beim BVB den Medizincheck zu machen, einen Fünfjahresvertrag zu unterschreiben und kurz darauf wieder zurück auf die Insel zu fliegen.

Bis der Transfer-Coup offiziell verkündet wird, möchten der BVB und der 17-jährige Mittelfeldspieler aus Respekt vor Birmingham City noch die beiden ausstehenden Liga-Spiele gegen Preston North End und Derby County abwarten. Die "Blues", Lieblings- und Heimatklub von Bellingham, kämpfen noch gegen den Abstieg in die englische Drittklassigkeit, brauchen noch einen Punkt. Bellingham soll noch mithelfen, den Zähler einzufahren.

Pünktlich zum Trainingsauftakt am 30. Juni wird der Youngster dann beim BVB auf der Matte stehen. Auch ins Sommer-Camp nach Bad Ragaz (Schweiz), das vom 10. bis 17. Juli stattfinden wird, wird Bellingham mitreisen.

Immobile, Schürrle und Co.: Diese BVB-Transfers floppten

Bellingham ohne Starallüren

In seiner ersten BVB-Saison spielte Sancho, der mittlerweile 117 Mio. Euro wert ist, noch für die U19 (sechs Spiele) und lief sogar drei Mal für die U23 in der Regionalliga West auf. Auf zwölf Bundesliga-Spiele (ein Tor, vier Vorlagen) kam der heute 20-Jährige in seiner Debüt-Saison. Erst im zweiten Jahr folgte sein Durchbruch.