BBL änder Pokalmodus: Vier Regionalturniere und ein Top Four

Die BBL ändert dem Modus für den Pokalwettbewerb und will damit an den Erfolg des Finalturniers in der Liga anknüpfen. Es soll insgesamt vier Mini-Turniere geben.

16 Mannschaften nehmen im Oktober an vier Regionalturnieren teil, die Sieger stehen sich anschließend in einem Top Four (1./2. November) gegenüber. Das gab die BBL am Freitag bekannt.