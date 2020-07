England: Boris Johnson kündigt Fan-Rückkehr für Oktober an

Boris Johnson will die Fans schon bald wieder in die Stadien lassen © Imago

Ein weiterer Schritt auf dem Weg zurück zur Normalität: In England will die Regierung schon im Herbst wieder Zuschauer für Fußballspiele zulassen.

Die Rückkehr der Fans in die englischen Stadion rückt ein großes Stück näher.

In einer offiziellen Erklärung gab Großbritanniens Premierminister Boris Johnson am Freitag bekannt, dass die Anhänger ihre Klubs schon im Herbst wieder live verfolgen sollen können. "Wir beabsichtigen, die Zuschauer ab Oktober in die Stadien zurückzubringen." Dies müsse allerdings auf "Covid-sichere" Weise passieren und sei vom Erfolg von diversen Test-Events abhängig.