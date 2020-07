Andrea Trinchieri und FC Bayern Basketball wollen ALBA Berlin attackieren

Gewohnt forsch hat der neue Cheftrainer Andrea Trinchieri die Ziele des FC Bayern in der easycredit BBL formuliert und gleich mal eine Kampfansage an Meister ALBA Berlin geschickt.

"Wir wollen sie natürlich jagen, wir wollen ihre Burg angreifen", sagte der Italiener, der in der kommenden Woche seine Arbeit in München aufnehmen wird.

"Manche Dinge sind ein No-Brainer"

Trinchieri, der von Partizan Belgrad kommt, hat in Serbien an sich gearbeitet. "Ich habe mich etwas verändert in den letzten Jahren, ich war anfangs ja ein Wahnsinniger, was die Details angeht", sagte der Headcoach: "Und 2020 kannst du nicht nur einen Stil als Trainer haben, du musst flexibel sein und dich den Gegebenheiten anpassen."