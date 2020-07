Satou Sabally vor Debüt in WNBA - Black Lives Matter im Fokus

"Das ist sehr wichtig", sagte die Tochter einer deutschen Mutter und eines gambischen Vaters in einer Videokonferenz: "80 Prozent in der Liga sind schwarz. Ich stehe hinter Bewegungen für soziale Gerechtigkeit."

Sie sei "sehr stolz auf die Liga", so Sabally, "ich habe einen Sinn für Gerechtigkeit. Für das, was richtig und falsch ist."

Die Newcomerin aus Berlin tritt am 26. Juli mit ihren Dallas Wings in der IMG Academy in Bradenton/Florida im ersten Spiel gegen Atlanta Dream an.