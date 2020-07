Formel 1: Tod von Jules Bianchi jährt sich zum fünften Mal

Der Tod von Jules Bianchi heute vor fünf Jahren führt zu einer Zäsur in der Formel 1, die Königsklasse ist geschockt. Vor allem Charles Leclerc leidet.

Die letzte Runde im Leben des Jules Bianchi dauerte 285 Tage. Solange bangte die Motorsport-Welt um den jungen Franzosen, eines der aufstrebenden Talente der Formel 1. Am 17. Juli 2015, nach mehr als neun Monaten im Koma, gab der Körper des 25-Jährigen schließlich seinen härtesten Kampf verloren.

Der PS-Zirkus verfiel in eine kurze, aber heftige Schockstarre. Zu den Trauergästen in Nizza am 21. Juli gehörten Sebastian Vettel, Lewis Hamilton und Nico Rosberg. Unter anderem Felipe Massa und Romain Grosjean trugen den Sarg, dem der damals 17-jährige Charles Leclerc dicht folgte.