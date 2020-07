Real Madrid: Zinedine Zidane ist der Schlüssel zum Titel von Real Madrid

Dass sich Real Madrid auf den spanischen Fußball-Thron zurückgekämpft hat, liegt vor allem an Zinedine Zidane und dessen unvergleichbarer Aura. Ein Kommentar von Martin van de Flierdt.

Der 34. spanische Meistertitel, den die Königlichen am Donnerstagabend durch einen 2:1-Erfolg gegen den FC Villarreal einfuhren , widerspricht dieser Einschätzung grundsätzlich auch nicht.

Dennoch ist die Meisterschaft Reals in diesem Jahr alles andere als ein Selbstläufer gewesen, sondern das Werk Zinedine Zidanes. Dass die Madrilenen ohne starke Führung schnell ins Chaotische abdriften können, hat die Zeit gezeigt, in der Zidane eben nicht an der Spitze des Ensembles stand.