Alessandro Zanardi soll nach Unfall aus Koma geholt werden

Wie der Krankenhaus in Siena am Donnerstag mitteilte, werde die Betäubung in den nächsten Tagen reduziert. Danach soll der Italiener erneut untersucht werden, um die Schäden durch seine Kopfverletzungen besser erfassen zu können. Sein Zustand bleibe unter neurologischen Gesichtspunkten ernst, die Prognosen seien verhalten.