Real Madrid feiert Meisterschaft in La Liga ohne Familien und Frauen

Real Madrid feiert die 34. Meisterschaft in La Liga in einem Restaurant und ohne die Familien der Stars. Toni Kroos postet sein wenig königliches Abendessen.

Die Meisterfeier von Real Madrid ist in Zeiten des Coronavirus kleiner ausgefallen als sonst.

Die Königlichen erhielten nach dem 2:1-Sieg gegen den FC Villarreal am Donnerstag bereits direkt nach Schlusspfiff die Meistertrophäe und feierten auf dem Rasen des Estadio Alfredo Di Stefano im Trainingskomplex Valdebebas.

Familienmitglieder wie Kinder oder Frauen der Stars fehlten beim Meisterbankett aufgrund des Gesundheitsprotokolls der spanischen Liga. Da Real am Sonntag noch in der Liga aktiv ist (auswärts bei CD Leganés), müssen sich die Spieler nach wie vor an die auferlegten Corona-Regeln halten.