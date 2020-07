La Liga: Real Madrid Meister - Elfmeter von Ramos und Benzema umstritten

Sergio Ramos trat zum ersten Elfmeter an - und ihn Karim Benzema aufzulegen © Imago

In diesem Fall sorgte allerdings nicht nur der Elfmeterpfiff selbst, sondern auch die Ausführung für Aufregung.

Real bekommt zweite Elfmeter-Chance

Ramos lief an und tippte den Ball nur an, damit ihn der eingelaufene Karim Benzema nur noch einschieben musste. Doch Benzema war viel zu früh reingelaufen und so musste der Elfmeter wiederholt werden.