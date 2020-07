NBA: Zion Williamson von New Orleans Pelicans verlässt Blase in Florida

Zion Williamson wurde von den New Orleans Pelicans an Nummer 1 gedraftet © Getty Images

NBA-Jungstar Zion Williamson hält sich nicht mehr länger in der NBA-Blase in Florida auf. Dem Profi der Pelicans erwarten bei einer Rückkehr Corona-Tests.

NBA-Jungstar Zion Williamson von den New Orleans Pelicans hat wegen eines Krankheitsfalls in der Familie die "Blase" der NBA in Florida verlassen.