Bundesliga: Alle Transfers im Sommer der Saison 2020/21

Immobile, Schürrle und Co.: Diese BVB-Transfers floppten

SPORT1

Mit Leroy Sané hat der FC Bayern den bisherigen Königstransfer des Sommers gelandet. Allerdings wechseln auch andere prominente Namen der Bundesligaklubs den Verein.

Seit einigen Tagen herrscht in den unsicheren Zeiten der Coronakrise ein wenig Gewissheit: Die neue Saison der Bundesliga wird am 18. September beginnen.

Nach dem nationalen Saisonende läuft die Personalplanung der Bundesligaklubs daher auf Hochtouren. Trotz knappen Kassen haben einige Vereine auch schon ordentlich Geld in die Hand genommen, um sich für eine Saison mit erhöhtem Termindruck zu wappnen.

Das Transferfenster ist in den internationalen Top-Ligen wieder geschlossen. Doch schon jetzt ranken sich - trotz Corona - die nächsten Gerüchte um neue Spielerverpflichtungen. SPORT1 fasst die Wechselgerüchte der Bundesliga und im internationalen Fußball zusammen © SPORT1-Montage: Getty Images/iStock MANCHESTER UNITED: Dass Jadon Sancho in der kommenden Saison bei den Red Devils spielen könnte, gilt mittlerweile als unwahrscheinlich. Der BVB-Star dürfte in Corona-Zeiten selbst den schwerreichen Klubbesitzern zu teuer sein. Eine Alternative zu Sancho... © Getty Images ist laut "Manchester Evening" Thiago Almada. Der 19-Jährige von Velez Sarsfield wird in seinem Heimatland Argentinien bereits als "nächster Messi" bezeichnet und ist in der Lage, entweder auf dem Flügel oder in einer zentraleren Rolle zu spielen © Getty Images Der Jugendnationalspieler aus Albiceleste hat in seiner noch jungen Karriere bisher 46 Erstligaspiele absolviert. In der laufenden Saison gelang ihm der Durchbruch, wobei er bislang acht Treffer erzielte © Getty Images Anzeige FC SCHALKE 04: Das Torhüter-Thema bei Schalke 04 ist ein leidiges. Alexander Nübel wechselt im Sommer zum FC Bayern München, Markus Schubert soll ihn ersetzen. Doch offenbar denkt man bei den Königsblauen schon jetzt an die fernere Zukunft © Getty Images Die Gelsenkirchener stehen offenbar kurz vor der Verpflichtung des Torhütertalents Daniel Rose vom FC Everton. Laut einem Bericht der "BBC" habe sich der Revierklub mit dem 16-Jährigen Iren auf einen Wechsel geeinigt. Der irische U17-Nationalkeeper soll ein Vertragsangebot der "Toffees" ausgeschlagen haben, um nach Deutschland zu wechseln © Getty Images Rose dürfte allerdings vorerst für die Nachwuchsmannschaften der Schalker vorgesehen sein. Im Schalker Tor duellieren sich – Stand jetzt – zur neuen Saison Markus Schubert und Rückkehrer Ralf Fährmann um den Posten als Nummer eins © Getty Images FC BARCELONA - Arturo Vidal plant anscheinend einen Wechsel nach Argentinien. Angeblich schwärmt der ehemalige Bayern und Leverkusen-Star von den Boca-Juniors. Das behauptet Vidals Nationalmannschaftskollege Gary Medel , der beim FC Bologna spielt, bei "Radio Continental" © Getty Images Anzeige Der Abwehrspieler macht selbst kein Geheimnis aus seiner Liebe für den Klub aus der argentinischen Primera División. Von 2009 bis 2011 spielte der 32-Jährige für den Traditionsverein und plant seine Rückkehr. " Arturo würde mit mir oder ohne mich bei den Juniors spielen wollen", behauptet Medel © Getty Images "Arturo Vidal liebt Boca, er will unbedingt dorthin", sagt der Chilene über seinen Kumpel. Vidals Vertrag beim FC Barcelona läuft im Sommer 2021 aus. Zuletzt zeigten sich Juventus Turin und Inter Mailand interessiert, den Routinier als Tauschmasse für Miralem Pjanic oder Lautaro Martinez in die Serie A zu holen © Getty Images BORUSSIA DORTMUND: Nach der Niederlage im Topspiel gegen den FC Bayern richtet sich der Fokus des BVB wohl auf kommenden Saison. Dabei sollen die Schwarz-Gelben offenbar Robin Koch vom SC Freiburg ins Visier genommen haben. Das berichtet die "Sport Bild" © Getty Images Demnach sei Koch (m.) ein Kandidat für die Dreierkette an der Seite von Dan-Axel Zagadou und Mats Hummels. Allerdings müsste laut des Berichts erst ein Verteidiger den Klub verlassen. Die Freiburger sollen zehn Millionen Euro für Koch verlangen. Neapel und Benfica gelten wohl ebenfalls als interessiert © Getty Images Anzeige RB LEIPZIG: Leipzig-Profi Kevin Kampl (2.v.r) soll beim Re-Start der Bundesliga am Samstag gegen den SC Freiburg sein Comeback geben. Für Kampl wäre es das erste Spiel nach sechs Monaten. Um einen neuen Vertrag muss Kampl dabei aber wohl nicht mehr kämpfen - wie die "Bild" berichtet, ist die Entscheidung bei RB Leipzig bereits gefallen © Getty Images Der 2021 auslaufende Vertrag mit Kampl, der in der Mannschaft hohes Ansehen genießt, soll in Kürze verlängert werden. Demnach haben erste Gespräche mit dem Management des Slowenen bereits stattgefunden. Weitere Details sollen in den nächsten Wochen geklärt werden © Getty Images VFL WOLFSBURG: Ein teures Missverständnis ist endgültig beendet. Paul-Georges Ntep hat nach seiner Vertragsauflösung beim VfL Wolfsburg einen neuen Klub gefunden. Auf Instagram kündigte der 27-Jährige seinen Wechsel zum französischen Zweitligisten EA Guingamp bekannt, wo er künftig auf Torejagd gehen soll © Getty Images Bei Wolfsburg kam er seit seiner Ankunft im Jahr 2017 nie wirklich zum Zug. Auch die Leihen nach Saint-Etienne und zu Kayserispor brachten keine Besserung. Zusätzlich zu den 10 Millionen Euro Ablöse kostete er die Wölfe rund vier Millionen Euro Gehalt pro Jahr. Insgesamt rund 30 Millionen Euro zahlte der VfL daher für 15 Bundesliga-Spiele, drei Vorlagen - und kein einziges Tor. © Anzeige WERDER BREMEN: Laut Sportchef Frank Baumann sind "viele spannende Klubs" an Werder Bremens Offensivmann Milot Rashica interessiert. Baumann betonte im Gespräch mit "Sky Sport News HD" aber auch, dass der Transfermarkt "zum Stillstand" gekommen sei: "Darum müssen wir gucken wie es weitergeht." © Getty Images Zuletzt war der Kosovare Rashica immer stärker mit Ligakonkurrent RB Leipzig in Verbindung gebracht worden. Der "Weser-Kurier" berichtete, dass die Gespräche zwischen RB und dem Management des 23-jährigen Rashica bereits "weit fortgeschritten" seien. Noch in diesem Monat sei eine Verkündung des Transfers zu erwarten. © Getty Images Für Baumann ist ein baldiger Abgang von Rashica aber offenbar noch keine beschlossene Sache. "Milot kann hier seine Entwicklung gehen und ein richtig guter Bundesligaspieler sein", sagte Baumann: "Dass irgendwann der nächste Schritt kommen kann ist klar, aber das muss nicht zwingend in diesem Jahr sein." © Getty Images RB LEIPZIG: Ralf Rangnick empfiehlt Timo Werner im Falle eines Abschieds von RB Leipzig eher einen Wechsel zum FC Liverpool als zu Mannschaften mit einem Fokus auf viel Ballbesitz. "Ich würde ihn rein hypothetisch betrachtet besser bei einem Verein aufgehoben sehen, der sich nicht unbedingt über den Ballbesitz-Fußball definiert», sagte der Head of Sport and Development der Red Bull GmbH der "Bild" © Getty Images Anzeige Die wichtigsten Waffen habe Werner "in der schnellen Umschaltbewegung und mit seinem starken Abschluss. Deshalb würde er eher zu einem Klub wie beispielsweise Liverpool passen, der unserem Spielstil ähnlich ist. Mir wäre es aber am liebsten, er bliebe hier." © Getty Images Werner hat in Leipzig noch einen Vertrag bis 2023. Er kann den Verein aufgrund einer Klausel für etwa 60 Millionen Euro im Sommer verlassen Der Stürmer hatte zuletzt bereits gesagt, dass ihn das Ausland aktuell mehr reizen würde als ein Wechsel zum FC Bayern © Getty Images FC ARSENAL: Pierre-Emerick Aubameyangs Vertrag beim FC Arsenal läuft im kommenden Jahr aus. Bislang hat der Gabuner keinerlei Anstalten gemacht, den Kontrakt zu verlängern. Um für den Ex-Dortmunder noch Ablöse zu generieren, müsste Arsenal ihn in diesem Sommer gehen lassen © Getty Images Keine rosige Aussicht für die Gunners, wird der Stürmer doch aufgrund der Coronakrise nur einen Bruchteil seines vorherigen Marktwertes einbringen. © Getty Images Anzeige Nun hat Real Madrid Arsenal dem "Daily Mirror" zufolge eine Deadline gesetzt. Bis zum 15. Juni wollen die Königlichen demnach wissen, ob sie Aubameyang verpflichten können oder Arsenal den Stürmer Ende der nächsten Spielzeit ablösefrei ziehen lässt © Getty Images FC BAYERN MÜNCHEN: 34 Millionen Euro legte der FC Barcelona im Sommer 2015 für Arda Turan auf den Tisch. Der türkische Mittelfeldspieler kam von Atlético Madrid. Turan selbst war von seinem Wechsel selbst am meisten überrascht. "Mein Berater Ahmet Bulut hat mir nicht gesagt, dass Barcelona mich unter Vertrag genommen hat", erklärte Turan in einem Interview über Instagram-Live © Getty Images Er selbst habe erst 15 Tage später von der Vereinbarung erfahren. Turan dachte, er würde einem anderen Klub wechseln. „Ich dachte, ich würde zu Bayern München gehen, weil ein Jahr zuvor mein Wechsel zu Manchester United in letzter Minute gescheitert war“, erklärte der heute 33-Jährige © Getty Images Er habe durch Zufall von seinem Wechsel erfahren. "Das Dokument fiel aus der Tasche von Ahmet Bulut, als wir zusammen waren. Ich sah das Barcelona-Logo oben auf diesen Papieren. Ich konnte es nicht glauben", erklärte Turan, der noch bis Sommer 2020 bei den Katalanen unter Vertrag steht, zuletzt aber an Basaksehir Istanbul ausgeliehen war © Getty Images Anzeige PARIS SAINT-GERMAIN: Muss Julian Draxler für einen Teamkollegen weichen? Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, will der französische Meister Mauro Icardi unbedingt fest verpflichten. Der argentinische Stürmer war bislang von Inter Mailand ausgeliehen © Getty Images Dem Bericht zufolge sollen die Franzosen Draxler als Tauschmasse für den Icardi-Deal angeboten haben. So erhoffe sich das Team von Thomas Tuchel, die kolportierte Ablöse von rund 70 Millionen Euro drücken zu können © Getty Images Der 51-malige deutsche Nationalspieler hat bei PSG nur noch bis Juni 2021 unter Vertrag. Sollte er nicht verlängern, könnte Paris in nur noch in diesem Sommer zu Geld machen © Getty Images RB LEIPZIG: Nationalspieler Timo Werner von RB Leipzig steht weiter ganz oben auf dem Wunschzettel von Ex-Champions-League-Sieger Inter Mailand. Die Lombarden wollen nach Angaben der "Gazzetta dello Sport" eine Ablösesumme von 50 Millionen Euro für den Torjäger zahlen © Imago Anzeige Ob allerdings die Sachsen den Angreifer für diese Summe ziehen lassen, erscheint fraglich. Zuletzt hatte der 24-Jährige erklärt, ein Wechsel ins Ausland reize ihn mehr als ein Transfer zum FC Bayern München © Getty Images Werners Vertrag bei RB läuft noch bis 2023. Zuletzt war auch Champions-League-Sieger und Jürgen-Klopp-Klub FC Liverpool als möglicher neuer Arbeitgeber des pfeilschnellen Angreifers gehandelt worden © Getty Images Der Serie-A-Klub Inter will Werner anstelle von Lautaro Martinez holen, den Inter an den FC Barcelona verkaufen möchte. Die Mailänder hoffen, den argentinischen Mittelstürmer für 80 Millionen Euro loswerden zu können © Getty Images Werner ist ein Wunschkandidat von Inter-Geschäftsführer Beppe Marotta, der die Verhandlungen mit RB Leipzig führt. Inter denkt auch an die Trennung vom Argentinier Mauro Icardi, der derzeit an Paris St. Germain ausgeliehen ist © Getty Images Anzeige REAL MADRID: Ist das Kapitel Luka Jovic bei Real Madrid bereits nach nur einer Saison vorbei? Laut dem Online-Portal "90min" hat der serbische Stürmer von den Königlichen angeblich die Freigabe erhalten, sich einen neuen Verein zu suchen © Getty Images Als einen der beiden Kandidaten nennt das Portal Newcastle United. Die Magpies stehen vor einer Übernahme durch ein arabisches Konsortium und könnten so zum Big Player auf dem Transfermarkt werden. Als andere Kandidat gilt das Team eines alten Bekannten © Getty Images Auch West Ham United soll in der Verlosung um Jovic sein. Bei den Londonern träfe der Serbe mit Sebastién Haller auf einen alten Bekannten. Bei Eintracht Frankfurt bildeten die beiden gemeinsam mit Ante Rebic die kongeniale "Büffelherde" © Getty Images

Den bisherigen Königstransfer hat mit Leroy Sané sicherlich der FC Bayern gelandet. Borussia Dortmund investiert in Jude Bellingham. Mit Timo Werner verlässt allerdings auch ein Starspieler die Bundesliga.

SPORT1 zeigt die fixen Sommer-Transfers in der Bundesliga.

FC Bayern München

Zugänge: Leroy Sané (Manchester City/ 45 Millionen Euro), Alexander Nübel (FC Schalke 04/ ablösefrei), Tanguy Nianzou (Paris Saint-Germain/ ablösefrei), Adrian Fein (war an den Hamburger SV verliehen)

Abgänge: -

Borussia Dortmund

Zugänge: Emre Can (Juventus Turin/ 25 Mio.), Thomas Meunier (Paris Saint-Germain/ ablösefrei), Jude Bellingham (Birmingham City/ 23 Millionen Euro), Dzenis Burnic (war an Dynamo Dresden verliehen), Felix Passlack (war an Fortuna Sittard verliehen), Marius Wolf (war an Hertha BSC verliehen), Sergio Gomez (war an SD Huesca verliehen)

Abgänge: Ömer Toprak (Werder Bremen/ 3,5 Mio.), Mario Götze (vereinslos), André Schürrle (Karriereende), Eric Oelschlägel (vereinslos), Achraf Hakimi (Inter Mailand, war von Real Madrid ausgeliehen)

RB Leipzig

Zugänge: Hee-chan Hwang (RB Salzburg/ 15 Mio.), Josep Martínez (UD Las Palmas/ 2,5 Mio.), Benjamin Henrichs (von AS Monaco ausgeliehen)

Abgänge: Timo Werner (FC Chelsea/ 53 Mio.), Mads Bidstrup (FC Brentford/ unbekannt), Frederik Jäkel (an KV Oostende verliehen), Ethan Ampadu (war vom FC Chelsea ausgeliehen), Angelino (war von Manchester City ausgeliehen), Patrik Schick (war von AS Rom ausgeliehen)

Borussia Mönchengladbach

Zugänge: Joe Scally (New York FC/ 1,8 Mio. - kommt im Winter), Julio Villalba (war an SCR Altach verliehen), Andreas Poulsen (war an Austria Wien verliehen), Michael Lang (war an Werder Bremen verliehen), Jordan Beyer (war an den Hamburger SV verliehen)

Abgänge: Tobias Strobl (FC Augsburg/ ablösefrei), Fabian Johnson (vereinslos), Raffael (vereinslos)

Bayer Leverkusen

Zugänge: Lennart Grill (1. FC Kaiserslautern/ 2 Mio.), Tin Jedvaj (war an FC Augsburg verliehen), Panagiotis Retsos (war an Sheffield United verliehen), Joel Pohjanpalo (war an Hamburger SV verliehen)

Abgänge: -

Timo Werner gehört mit den 53 Millionen Euro Ablösesumme, die der FC Chelsea an RB Leipzig überweist, zu den wertvollsten Abgängen der Bundesliga-Geschichte. SPORT1 zeigt die Top Ten der teuersten Exporte © Getty Images PLATZ 10 - GRANIT XHAKA: Der Schweizer verließ die Bundesliga Richtung England. 45 Millionen Euro zahlte der FC Arsenal 2016 an Borussia Mönchengladbach © Getty Images PLATZ 9 - DOUGLAS COSTA: Der Transfer des Brasilianers zu Juventus Turin spülte 2018 rund 46 Millionen Euro in die Kassen des FC Bayern © Getty Images PLATZ 8 - LEROY SANÉ: Seine Liaison mit dem FC Schalke 04 endete 2016, als Manchester City den Knappen 50 Millionen Euro überwies © Getty Images Anzeige PLATZ 7 - TIMO WERNER: Der FC Chelsea lässt sich die Dienste des Nationalstürmers 53 Millionen Euro Ablöse kosten. Am 18. Juni 2020 wird der Wechsel offiziell © Getty Images PLATZ 6 - PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG: Nach reichlich Ärger mit den Schwarzgelben verkauft der BVB den Angreifer im Winter 2018 für 63,75 Millionen Euro an den FC Arsenal © Getty Images PLATZ 5 - CHRISTIAN PULISIC: Borussia Dortmund ist bekannt dafür, mit günstig verpflichteten jungen Spielern Jahre später viel Kohle einzunehmen. Der Verkauf von Christian Pulisic bringt dem BVB im Sommer 2019 64 Millionen Euro © Getty Images PLATZ 3 - NABY KEITA: Der teuerste Leipzig-Verkauf aller Zeiten ist der Mittelfeldspieler, den es 2018 für 70 Millionen Euro zum FC Liverpool und Jürgen Klopp zieht © Getty Images Anzeige PLATZ 3 - LUKA JOVIC: Ebenso teuer ist der Serbe, der bei Eintracht Frankfurt zum Star wird, sich aber im Sommer 2019 zu höheren Dingen bei Real Madrid berufen fühlt © Getty Images PLATZ 2 - KEVIN DE BRUYNE: Im Dress des VfL Wolfsburg entwickelt sich der Belgier zum Weltklassespieler. Mit einer Ablöse von 74 Millionen Euro, die Manchester City 2015 an den VfL überwies, ist De Bruyne der zweitteuerste Bundesliga-Export © Getty Images PLATZ 1 - OUSMANE DEMBÉLÉ: Der Flügelspieler knackt die dreistellige Millionensumme. 105 Millionen Euro (plus Boni bis 42 Millionen) lässt sich der FC Barcelona 2017 den Fran zosen kosten, der sich zuvor beim BVB mit reichlich Theater unbeliebt gemacht hat © Getty Images

TSG Hoffenheim

Zugänge: Bruno Nazario (war an Botafogo verliehen), Gregor Kobel (war an VfB Stuttgart verliehen), Kevin Vogt (war an Werder Bremen verliehen), Felipe Pires (war an HNK Rijeka verliehen), Kasim Adams (war an Fortuna Düsseldorf verliehen), Joshua Brenet (war an Vitesse Arnheim verliehen)

Abgänge: Leonardo Bittencourt (Werder Bremen/ 7 Mio.), Sebastian Rudy (war von FC Schalke ausgeliehen)

VfL Wolfsburg

Zugänge: John Yeboah (war an VVV Venlo verliehen), Jeffrey Bruma (war an 1.FSV Mainz 05 verliehen), Yunus Malli (war an Union Berlin verliehen)

Abgänge: Felix Uduokhai (FC Augsburg/ 7 Mio.), Phillip Menzel (Austria Klagenfurt/ unbekannt), Robin Knoche (vereinslos), Ismail Azzaoui (vereinslos)

SC Freiburg

Zugänge: Mohamed Dräger (war an SC Paderborn verliehen), Christoph Daferner (war an Erzgebirge Aue verliehen), Chima Okoroji (war an Jahn Regensburg verliehen), Marco Terrazzino (war an Dynamo Dresden verliehen), Keven Schlotterbeck (war an Union Berlin verliehen), Woo-yeong Jeong (war an FC Bayern verliehen)

Abgänge: Pascal Stenzel (VfB Stuttgart/ 1,3 Mio.), Yoric Ravet (Grenoble Foot/ unbekannt), Jérôme Gondorf (Karlsruher SC/ unbekannt)

Eintracht Frankfurt

Zugänge: Ragnar Ache (Sparta Rotterdam/ 2 Mio.), Aymen Barkok (war an Fortuna Düsseldorf verliehen), Dejan Joveljic (war an RSC Anderlecht verliehen), Tuta (war an KV Kortrijk verliehen), Jetro Willems (war an Newcastle United verliehen)

Abgänge: Gelson Fernandes (Karriereende), Marco Russ (Karriereende), Sahverdi Cetin (vereinslos), Jonathan de Guzmán (vereinslos), Patrick Finger (vereinslos)

Hertha BSC

Zugänge: Nils Körber (war an VfL Osnabrück verliehen), Daishawn Redan (war an FC Groningen verliehen), Lucas Tousart (war an Olympique Lyon verliehen), Maurice Covic (war an Ascoli verliehen)

Abgänge: Per Skjelbred (Rosenborg BK/ ablösefrei), Salomon Kalou (Botafogo/ ablösefrei), Thomas Kraft (Karriereende), Alexander Esswein (vereinslos), Vedad Ibisevic (vereinslos), Marko Grujic (war von FC Liverpool ausgeliehen), Marius Wolf (war von Borussia Dortmund ausgeliehen)

Union Berlin

Zugänge: Marius Bülter (1. FC Magdeburg/ 1,5 Mio.), Niko Gießelmann (Fortuna Düsseldorf/ ablösefrei), Sebastian Griesbeck (1. FC Heidenheim/ ablösefrei), Berkan Taz (war an Energie Cottbus verliehen), Lennart Moser (war an Cercle Brügge verliehen), Nicolai Rapp (war an Darmstadt 98 verliehen), Lars Dietz (war an Viktoria Köln verliehen)

Abgänge: Rafal Gikiewicz (FC Augsburg/ ablösefrei), Sebastian Polter (vereinslos), Ken Reichel (vereinslos), Manuel Schmiedebach (vereinslos), Maurice Opfermann (vereinslos), Michael Parensen (Karrierende), Keven Schlotterbeck (war von SC Freiburg ausgeliehen), Yunus Malli (war von VfL Wolfsburg ausgeliehen)

FC Schalke 04

Zugänge: Ralf Fährmann (war an Brann Bergen verliehen), Cedric Teuchert (war an Hannover 96 verliehen), Hamza Mendyl (war an Dijon FCO verliehen), Jonas Carls (war an Viktoria Köln verliehen), Pablo Insua (war an SD Huesca verliehen), Mark Uth (war an den 1.FC Köln verliehen), Sebastian Rudy (war an die TSG Hoffenheim verliehen), Steven Skzybski (war an Fortuna Düsseldorf verliehen)

Abgänge: Alexander Nübel (FC Bayern/ ablösefrei), Daniel Caligiuri (FC Augsburg/ ablösefrei), Jonjoe Kenny (war vom FC Everton ausgeliehen), Juan Miranda (war vom FC Barcelona ausgeliehen),Jean-Clair Todibo (war vom FC Barcelona ausgeliehen), Michael Gregoritsch (war vom FC Augsburg ausgeliehen)

1. FSV Mainz 05

Zugänge: Dimitri Lavalée (Standart Lüttich/ ablösefrei), Issah Abass (war an FC Utrecht verliehen), Ahmet Gürleyen (war an FC Liefering verliehen), Aaron Seydel (war an Jahn Regensburg verliehen), Gerrit Holtmann (war an SC Paderborn verliehen)

Abgänge: Ronael Pierre-Gabriel (an Stade Brest ausgeliehen), Taiwo Awoniyi (war von FC Liverpool ausgeliehen), Jeffrey Bruma (war von VfL Wolfsburg ausgeliehen)

1. FC Köln

Zugänge: Tomas Ostrak (war an TSV Hartberg verliehen), Jannes Horn (war an Hannover 96 verliehen), Salih Özcan (war an Holstein Kiel verliehen), Vincent Koziello (war an Paris FC verliehen), Joao Queiros (war an Wilklem II verliehen), Yann Aurel Bisseck (war an Roda Kerkrade verliehen), Lasse Sobiech (war an Royal Mouscron verliehen), Frederik Sörensen (war an Young Boys Bern verliehen), Louis Schaub (war an Hamburger SV verliehen)

Abgänge: Jan-Christoph Bartels (Waldhof Mannheim/ ablösefrei), Niklas Hauptmann (an Holstein Kiel verliehen), Birger Verstraete (Royal Antwerpen/ Leihe), Thomas Kessler (Karriereende), Brady Scott (vereinslos), Mark Uth (war vom FC Schalke ausgeliehen), Toni Leistner (war von Queens Park Rangers ausgeliehen)

FC Augsburg

Zugänge: Felix Uduokhai (VfL Wolfsburg/ 7 Mio.), Daniel Caligiuri (FC Schalke 04/ ablösefrei), Rafal Gikiewicz (Union Berlin/ ablösefrei), Tobias Strobl (Borussia Mönchengladbach/ ablösefrei), Kevin Danso (war an FC Southampton verliehen), Mads Pedersen (war an FC Zürich verliehen), Michael Gregoritsch (war an FC Schalke verliehen)

Abgänge: Stephan Lichtsteiner (vereinslos), Tin Jedvaj (war von Bayer Leverkusen ausgeliehen)

Werder Bremen

Zugänge: Leonardo Bittencourt (TSG Hoffenheim/ 7 Mio.), Ömer Toprak (Borussia Dortmund/ 3,5 Mio.), Felix Agu (VfL Osnabrück/ ablösefrei), Oscar Schönfelder (FSV Mainz 05/ ablösefrei), Johan Mina (CS Emelec/ ablösefrei), Romano Schmid (war an Wolfsberger AC verliehen), Jonah Osabutey (war an Royal Mouscron verliehen), Ole Käuper (war an Carl Zeiss Jena verliehen), Felix Beijmo (war an SpVgg Greuther Fürth verliehen), Jan-Niklas Beste (war an FC Emmen verliehen), Martin Harnik (war an Hamburger SV verliehen)

Abgänge: Claudio Pizzaro (Karriereende), Nuri Sahin (vereinslos), Kevin Vogt (war von TSG Hoffenheim ausgeliehen), Michael Lang (war von Borussia Mönchengladbach ausgeliehen)

Arminia Bielefeld

Zugänge: Nathan de Medina (Royal Mouscron/ ablösefrei), Jacob Barrett Laursen (Odense BK/ ablösefrei), Christian Gebauer (SCR Altach/ ablösefrei), Noel Niemann (1860 München/ ablösefrei), Prince Osei Owusu (war an 1860 München verliehen), Can Hayri Özkan (war an Alemannia Aachen verliehen), Nikolai Rehnen (war an Alemannia Aachen verliehen)

Abgänge: Jonathan Clauss (RC Lens/ ablösefrei), Keanu Staude (vereinslos), Álex Pérez (vereinslos), Nils Quaschner (vereinslos), Philipp Klewin (vereinslos), Patrick Weihrauch (vereinslos), Agoston Kiss (war von Szombathelyi Haladas)

VfB Stuttgart

Zugänge: Wataru Endo (St. Truiden/ 1,7 Mio.), Pascal Stenzel (SC Freiburg/ 1,3 Mio.), Konstantinos Mavropanos (von FC Arsenal ausgeliehen), Nikolas Nartey (war an Hansa Rostock verliehen), Pablo Maffeo (war an FC Girona verliehen), Erik Thommy (war an Fortuna Düsseldorf verliehen), Ailton (war an Qarabag Agdam verliehen)