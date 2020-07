Formel 1: Sergio Perez stichelt gegen Vettel - wer fährt für Racing Point 2021?

"Ich habe einen Vertrag", sagte Perez am Donnerstag vor dem Großen Preis von Ungarn ( Sonntag ab 15.10 Uhr im LIVETICKER ): "Die Zeit wird Antworten geben, wir werden sehen, was die nächsten Wochen bringen."

Perez spricht über Vettel-Gerüchte

In Richtung des viermaligen Weltmeisters Vettel verkniff er sich eine Spitze aber nicht: "Er hat viel erreicht in diesem Sport. Er hatte in seiner Karriere natürlich das große Glück, in tollen Autos zu sitzen, aber niemand kann ihm seine Erfolge nehmen."