FIFA TOTW Woche 41: Das Team der Namenlosen

In vielen europäischen Top-Ligen rollt der Ball nach wie vor. Auch in der virtuellen Fußball-Welt von FIFA 20, bei dem das TOTW wieder für reichlich Abwechslung sorgt.

Die Fußball-Saison 2019/2020 ist in Deutschland vorbei. In den europäischen Top-Ligen wie England, Spanien oder Italien rollt der Ball jedoch nach wie vor. So gab es vergangenen Spieltag auch wieder genug aktive Spieler, die für eine Wahl ins 41. FIFA 20 Team of the Week (TOTW) in Frage kamen.