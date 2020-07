Fünftligist sorgt mit Angebot für Kai Havertz für Lacher

Kai Havertz wurde schon mit vielen Klubs in Verbindung gebracht. Nun schaltet sich mit Hartlepool United ein absoluter Underdog in den Transferpoker ein.

Jetzt hat ein englischer Fünftligist in dieser Saga mit einem Tweet für Lacher in den sozialen Netzwerken gesorgt.

So kündigte Hartlepool United FC eine "Bekanntgabe" an, nachdem die BBC geschrieben hatte, dass Havertz einen Wechsel zu einem Klub in Betracht ziehe, der nicht für die Champions League qualifiziert ist. Der Tweet hatte schnell deutlich über 100.000 Likes.