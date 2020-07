Konami geht bei PES 2021 und PES 2022 einen besonderen Weg

Unreal Engine 5

Was bei der Präsentation der Unreal Engine 5 schon deutlich wurde - sie hat ordentlich Power. Die grafischen Möglichkeiten, die sich ergeben und trotzdem eine gute Performance versprechen, sollen nun auch der Pro Evolution Soccer Reihe zugute kommen. In der offiziellen Pressemeldung heißt es:

"Die Industrie steht unmittelbar vor der Veröffentlichung einer spannenden neuen Konsolengeneration und wir glauben, dass nun der perfekte Zeitpunkt ist, von einigen unserer Pläne für die Zukunft der PES-Reihe zu erzählen. Daher freuen wir uns, ankündigen zu dürfen, dass wir fleißig an einem Fußballspiel der nächsten Generation arbeiten, das unser Hauptmotto "The Pitch is Ours" durch und durch verkörpert."