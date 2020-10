Darts, World Matchplay: Powerranking mit Anderson, Durrant, Whitlock

Das Darts World Matchplay (LIVE im TV auf SPORT1) geht in die entscheidende Phase! Einige große Favoriten wie Michael van Gerwen und Peter Wright mussten bereits die Segel streichen. Macht ein Überraschungs-Kandidat dieses Jahr das Rennen? Das Powerranking vor den Viertelfinals mit den Einschätzungen von SPORT1-Experte Robert Marijanović © SPORT1-Grafik/Getty Images/Imago

PLATZ 8 - VINCENT VAN DER VOORT: Nach seinem Überraschungssieg gegen Dave Chisnall in Runde eins hat der Niederländer mit Daryl Gurney den zweiten großen Namen aus dem Turnier gekegelt. In beeindruckender Manier setzte er sich mit 11:5 durch. Im Viertelfinale wartet mit Glen Durrant der nächste harte Brocken © Getty Images

MARIJANOVIC: Er ist einer, der beim Matchplay immer Probleme hatte. Er scheint sich ziemlich wohl damit zu fühlen, dass jetzt nicht mehr in Blackpool gespielt wird, sondern in Milton Keynes. Solide Leistung, aber bei ihm glaube ich, dass er den Weg nicht ganz bis zum Ende gehen kann © Getty Images

PLATZ 7 - DIMITRI VAN DEN BERGH: Der 11:9-Erfolg über Joe Cullen im Achtelfinale war für den "Dreammaker" ein hartes Stück Arbeit. Ganze sechs Matchdarts vergab der Youngster, ehe er den Sack gegen Cullen zumachen konnte. Es ist also noch Luft nach oben © Getty Images

PLATZ 6 - SIMON WHITLOCK: Der Australier hat mit seinem Sieg gegen Michael van Gerwen für eine Sensation gesorgt und die Nummer eins der Welt regelrecht demontiert. "The Wizard" hat gezeigt, dass er in bestechender Form ist. Ob ihm gegen Gary Anderson im Viertelfinale erneut so ein Auftritt gelingt? © Getty Images