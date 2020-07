PUBG: Das Update 8.1 bringt unter anderem großes Sanhok Remaster

Das reguläre Release der neuesten Version von PUBG erfolgt am 22. Juli für alle PC-Gamer. Die Konsoleros müssen sich bis zum 30. Juli gedulden. Die Karte Sanhok wurde umfangreich überarbeitet, außerdem gibt es einen Beutelaster, die neue Ranglisten-Saison, einen neuen Überlebenden-Pass und viel mehr.

Sanhok im neuen Gewand

Die Insel Sanhok wurde von Grund auf überarbeitet. Sie sieht jetzt schöner aus, die Performance ist besser und außerdem soll das Gameplay ausgewogener werden. Die Entwickler wollten den Look einer vergessenen, überwucherten Paradiesinsel noch stärker hervorheben. Viele der altbekannten Locations erstrahlen im neuen Gewand. Das Bootcamp soll weiterhin als Hot-Drop-Location fungieren, eine ausgewogene Mischung aus Deckung und langen Sichtlinien bietet viele Möglichkeiten für Duelle.

Die Farm im Nordosten der Insel wurde mit einem Flugfeld ersetzt. Dort können die Motorgleiter spawnen, es wird der einzige Ort auf Sanhok sein, an dem sie zu finden sind. Die Docks wurden völlig umgekrempelt. Hier gibt es jetzt eine lootgefüllte Party-Stadt mit Bars und Dance Clubs. Die heißumkämpften Ruinen in der Mitte der Insel wurden noch Labyrinth-mäßiger gestaltet und sehen jetzt richtig spektakulär aus.

Und auch auf dem Berg wurde die Tempelanlage neu gestaltet. Es gibt jetzt mehr Zugänge auf den Berg, damit können die verteidigenden Spieler leichter flankiert werden. In der Höhle mit dem großen Decken-Loch ist ein Tempel entstanden, dadurch wird ein richtiges Tomb-Raider-Feeling in der Location transportiert. Der Fluss hat ein paar neue Brücken und etwas mehr Bewuchs spendiert bekommen, so ist es einfacher ihn zu überqueren, ohne unter Beschuss zu geraten.