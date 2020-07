Paukenschlag! VfB Stuttgart beendet eSports-Engagement

Zur Überbrückung von Einnahmeverlusten in der Coronakrise musste der VfB vor kurzem einen staatlichen Hilfskredit beantragen. Das bestätigte Finanzvorstand Stefan Heim der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten . Nach Informationen der Zeitungen geht es bei dem Antrag bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) um einen Kredit in Höhe von 10 bis 15 Millionen Euro.

Nur Luginsland bleibt beim VfB

Weiter geht es beim VfB nur für Niklas "nik_lugi" Luginsland, der neben seiner Spielertätigkeit einen Masterstudiengang angefangen hat. Im Rahmen dessen werde er an der VfB Stuttgart Akademie "an Bord" bleiben.

"Der VfB dankt dem Team sowie allen Förderern und Unterstützern, die sich seit 2017 für den eSport im Zeichen des roten Brustrings engagiert haben, allen voran Mercedes-Benz. Ebenso geht der Dank an die großartige VfB eSports-Community." Wohin es die Beteiligten jetzt zieht, ist noch nicht bekannt.

Auch bei der SpVgg Greuther Fürth wurde vor einigen Monaten über einen Ausstieg aus dem eSports spekuliert. Die Verträge liefen am 30. Juni aus. Seitdem gab es aber weder von Klubseite, noch von den Spielern Updates zur weiteren Vorgehensweise. Fürths Fabio "Fifabio97" Sabbagh war in der deutschen Meisterschaft ebenfalls erst an Leverkusens deto gescheitert.