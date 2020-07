FC Porto zum 29. Mal Meister in Portugal - Benfica geschlagen

Der FC Porto fährt in Portugal den nächsten nationalen Titel ein. Damit endet eine - zugegebenermaßen kurze - Durststrecke.

Die Mannschaft um Europameister Pepe siegte gegen Sporting Lissabon mit 2:0 (0:0) und hat zwei Spieltage vor Abschluss der Saison uneinholbare acht Punkte Vorsprung auf Rekordmeister und Vorjahreschampion Benfica Lissabon. Porto hatte in der Saison 2017/18 den letzten Meistertitel gefeiert.

Im Estadio do Dragao brachte Danilo Pereira (64.) den Champions-League-Sieger von 2004 in Führung. Moussa Marega (90.+1) sorgte in der Nachspielzeit für die Entscheidung.