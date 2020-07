Zum Tod von Albrecht Schmitt-Fleckenstein: Der SPORT1-Nachruf

Er war eine prägende Figur im deutschen Sportmedien-Geschäft. Ein Macher ohne Allüren und ein Vordenker für viele heutzutage selbst verständliche Elemente der Sportübertragungen auf dem TV-Markt. Seine ungetrübte ehrliche rheinische Fröhlichkeit selbst in schwierigsten Situation bleibt unvergessen.

Innovator bei ran und arena

Vielen Fans wird sein Name nicht sofort bekannt sein. Aber alle von ihnen haben den Aufstieg des Sports im Privatfernsehen miterlebt, bei dem "Al" - wie er meist genannt wurde – eine der prägenden Figuren war.

In den 90er-Jahren baute der in Düsseldorf aufgewachsene Schmitt-Fleckenstein die Redaktion von "ran" mit auf, die die Fußballberichterstattung in Deutschland revolutionierte. Von 2003 bis 2006 war Schmitt-Fleckenstein Sportchef von SAT1-ran.