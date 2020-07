NFL: Kein Deal! Dallas Cowboys und Dak Prescott lassen Frist verstreichen

Die Dallas Cowboys und ihr Quarterback Dak Prescott haben sich bis zum Stichtag am Mittwoch nicht über einen langfristigen Deal einigen können.

Erneuter Franchise-Tag möglich

Auch in diesem Jahr scheiterten die Gespräche aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen der Vertragslaufzeiten. Die Franchise würde ihren Anführer gerne über mindestens fünf Jahre an das Team binden. Prescott will einen neuen Deal höchstens vier Jahre geltend machen. Die Positionen scheinen festgefahren.