Manchester City führte wohl Friedensgespräche mit UEFA nach CAS-Entscheid

Ein Bild, das Bände spricht. Die 1:2-Niederlage gegen Manchester United im Derby wirft Trainer Pep Guardiola und Manchester United im Kampf um die Meisterschaft weiter zurück. 14 Punkte liegt der Titelverteidiger bereits hinter Liverpool zurück © Getty Images

“Dieses Niveau erwartet uns gegen Liverpool, United, Barcelona, Madrid, Juventus", grübelte Guardiola anschließend. "Die Wahrheit ist, dass wir aktuell vielleicht nicht mit diesen Teams mithalten können. Wir müssen besser werden" © Getty Images

In der vergangenen Saison eilte Manchester City quasi von Erfolg zu Erfolg. Gleich vier Titel sicherten sich die Skyblues. Davon ist Guardiolas Truppe derzeit weit entfernt. Hat der Coach seinen Zenit bei City schon hinter sich? SPORT1 zeigt die alarmierende Entwicklung seit dem Sommer © SPORT1-Montage: Marc Tirl/Getty Images

Titel, Triumphe und Trophäen: Anders lässt sich die Saison 2018/19 von Manchester City kaum beschreiben. Neben drei Pokalsiegen wurde vor allem die Meisterschaft frenetisch gefeiert. Ein Punkt Vorsprung auf Liverpool ließ Guardiola und sein Team am Ende jubeln. Zum diesjährigen Saisonstart sah es so aus, als würde der Lauf genauso weiter gehen... © Getty Images

... denn im Community Shield, dem englischen Supercup, bezwang City abermals die Reds aus Liverpool. Der Sieg im Elfmeterschießen bedeutete bereits den siebten Titel für Guardiola in England © Getty Images

In der Premier League legten die Skyblues ebenfalls überzeugend und dominant los. In den ersten vier Partien gewannen Kevin De Bruyne und Co. drei Mal. Gegen Tottenham gab es ein Remis © Getty Images

Doch dann schockte ausgerechnet ein Aufsteiger und krasser Außenseiter die millionenschwere Truppe aus Manchester. Am 5. Spieltag gewann Norwich City überraschend mit 3:2, ... © Getty Images

... Guardiola nahm die Pleite gelassen hin. "Wir scheinen zu vergessen, dass meine Spieler nur Menschen sind", stärkte der Spanier seiner Mannschaft den Rücken © Getty Images

Während am 8. Spieltag Liverpool gegen Leicester City den achten Sieg in Folge feierte, musste City gegen Wolverhampton die zweite Pleite hinnehmen. Eines war danach klar © Getty Images

Das direkte Duell gegen die Reds musste gewonnen werden, damit Liverpool Guardiolas Team nicht vorzeitig enteilt © Getty Images

Doch der anscheinend unbesiegbare Champions-League-Sieger machte auch vor City keinen Halt. Nach dem umkämpften 3:1-Sieg der Reds sprachen die Medien von einer Vorentscheidung im Meisterschaftskampf. Guardiola gratulierte dem souveränen Spitzenreiter kleinlaut © Getty Images

"Du kannst nicht immer in Anfield gewinnen. Wir haben gegen das stärkste Team in Europa verloren. Aber wir haben richtig gut gespielt", erklärte er. Neun Punkte Rückstand auf Liverpool und lediglich Rang vier - auf den Kampf um die Meisterschaft angesprochen sagt Guardiola nur: "Ich kann nicht zaubern" © Getty Images

Ausgerechnet im Manchester-Derby setzte es nun die nächste Pleite. Die 1:2-Niederlage ist nicht nur ein verlorenes Prestige-Duell. 14 Punkte Rückstand auf Liverpool scheinen schon jetzt kaum noch aufgeholt werden zu können © Getty Images

"Es ist unrealistisch, an eine Aufholjagd zu denken, Liverpool hat einen unfassbaren Lauf", sagte ein konsternierter Guardiola nach dem verlorenen Derby. Nach zwei Meisterschaften in Folge hakt City den Titelkampf in der Premier League nach 16 Spieltagen quasi ab. Geholt worden ist Guardiola allerdings ohnehin für eine andere Mission © Getty Images

Denn dem Verein mit den größten Transferausgaben der vergangenen zehn Jahre fehlt der größte Titel des Vereinsfußballs - die Champions League. Zwei Mal gewann der Trainer Guardiola den Henkelpott mit Barcelona. Bei den Citizens träumen sie von einem Triumph in der Königsklasse, auch um die enormen Ansprüche des Besitzers und Geldgebers Mansour bin Zayed zu befriedigen © Getty Images

Im Viertelfinale war in der vergangenen Saison Schluss. Bitterer hätte das Aus für die Skyblues kaum kommen können. Nach einer 0:1-Niederlage im Hinspiel gegen Tottenham gewann City das Rückspiel mit 4:3. Am Ende jubelten die Spurs aufgrund der Auswärtstorregel © Getty Images

Raheem Sterling traf Sekunden vor Schluss zum vermeintlichen 5:3 - City wurde jedoch durch Videobeweis aus dem Jubel gerissen. Der Treffer zum Halbfinale, er zählte nicht © Getty Images

Guardiolas himmelblaue Bilanz in der Königsklasse lässt für den sonst so erfolgsverwöhnten Coach zu wünschen übrig. 2016 gab es das Aus im Achtelfinale gegen den AS Monaco, 2017 war im Viertelfinale gegen Jürgen Klopp und die Reds Schluss, 2018 dann erneut im Viertelfinale © Getty Images

Für Guardiola ist die Champions League wohl der Knackpunkt in seiner City-Laufbahn. Nur ein Gewinn der Königsklasse könnte seine Ära veredeln © Getty Images

In dieser Saison stehen Fernandinho und Co. erneut vorzeitig im Achtelfinale. Zuletzt gab es jedoch zwei Unentschieden. Gegen Atalanta Bergamo und Schachtar Donezk fehlte die sonst gewohnte Dominanz © Getty Images

Guardiola selbst hingegen ließ vor kurzem durchblicken, dass er zumindest mit seinen Gedanken aktuell nicht so bei der Sache ist, wie gewohnt. Auf einer Pressekonferenz entglitt ihm ein kurioser Versprecher. Er redete über seinen Klub, dabei entglitt ihm ein "Bayern Munich" statt Manchester City © Getty Images

Er lächelte den Fauxpas zwar gekonnt weg. Trotzdem hinterlässt der Vorfall ein Fragezeichen. Wie geht es weiter mit Guardiola bei City? © Getty Images

Um seinen Job muss der Macher nicht fürchten. Zu groß ist seine Reputation und auch sein bisheriger Erfolg mit den Skyblues. Doch wer den Werdegang des 48-Jährigen kennt, weiß: Länger als vier Saisons war er bislang bei keinem Klub © Getty Images

Von 2008 bis 2012 coachte er seinen Heimatverein Barca, danach ging es nach Deutschland. Zwischen 2013 und 2016 führte er die Bayern zu drei Meisterschaften und zwei DFB-Pokalsiegen. Nun ist Guardiola also in seinem vierten Jahr als City-Trainer. Ist es sein letztes? © Getty Images

