BVB: Neuzugang Thomas Meunier kritisiert Ex-Klub PSG

BVB-Neuzugang Thomas Meunier hat scharfe Kritik an Ex-Klub Paris Saint-Germain geübt.

Grund: Die Pariser haben, trotz der Bereitschaft von Borussia Dortmund, Meunier die Teilnahme am Champions-League-Turnier verweigert. Dass es soweit kam, dafür machte der 28 Jahre alte Belgier PSG-Sportdirektor Leonardo verantwortlich.

Statt mit den Franzosen noch einmal in der Champions League aufzulaufen, sei ihm per Anwaltschreiben der Zutritt zum Klubgelände verwehrt worden, berichtete Meunier. Auch sein, mit juristischer Hilfe verfasster, Versuch, nach vier Monaten Pause, wieder auf dem Gelände trainieren zu dürfen wurde abgelehnt.

Meunier wehrt sich: "Das stimmt so nicht"

Er ergänzte: "Leonardo hat der Presse in Frankreich erzählt, dass ich eine Vertragsverlängerung abgelehnt hätte. Das stimmt so aber nicht, das will ich ganz deutlich sagen."