André Schürrle verlässt BVB endgültig: Das Ende eines Missverständnisses

Abfindungszahlung für Schürrle

Schürrle und Götze: WM-Helden sind Geschichte

Tuchel sprach sich für Schürrle aus

Nach seiner Entdeckung in Mainz wechselte Schürrle 2011 für 12,5 Mio. Euro nach Leverkusen, 2013 für 22 Mio. Euro nach Chelsea und 2015 für 32 Mio. Euro nach Wolfsburg. Inklusive der 30 Mio. Euro, die Dortmund 2016 an den VfL überwies, wechselte Schürrle für fast 100 Mio. Euro vier Mal den Verein.

Torquote immer schlechter

In 207 Bundesliga-Spielen schoss Schürrle insgesamt 51 Tore und gab 38 Vorlagen – auf den ersten Blick eine ordentliche Statistik. Seine Tor-Quote verschlechterte sich allerdings peu à peu. Erzielte der 1,84 Meter große Flügelspieler in Mainz noch durchschnittliche 0,30 Tore pro Ligaspiel, waren es in Leverkusen nur noch 0,28, in London 0,25, in Wolfsburg 0,23 und bei Dortmund sogar nur 0,09.