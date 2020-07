Reiten, Galopprennsport in Köln LIVE im TV & Stream - Zuschauer erlaubt

Als Sir Alex Ferguson (hier mit seinem Top-Pferd Rock of Gibraltar) noch Teamchef von Manchester United war, konnte es passieren, dass eine Trainingseinheit ausfiel und Ferguson lieber die Morgenarbeit der Pferde auf der Rennbahn in Newmarket verfolgte © Getty Images

Selbst als Jockey hat sich Owen (hier bei der Siegerehrung nach dem Sieg seines Pferdes Brown Panther in Dubai 2015) sogar schon probiert - bei einem Wohltätigkeitsrennen im ehrwürdigen Ascot. "Ich bin in einem Stück zurück und hatte die Zeit meines Lebens", sagte er anschließend. Als Belohnung erhielt er eine Urkunde von Prinz Charles © Imago

Proschwitz etwa durfte sich mit Braunschweig nicht nur über den Aufstieg in die 2. Liga freuen, sondern in diesem Jahr über den Sieg der Stute Kalifornia Queen in einem bedeutenden Rennen in Berlin Hoppegarten © Imago

Nach einer Pause stieg Allofs 2010 wieder in den Sport ein. Gemeinsam mit "Pferdeflüsterer" Monty Roberts besuchte er die Trainingszentrale der Stiftung Gestüt Fährhof, stieg in eine Beteiligung mit Fährhof-Chef Andreas Jacobs ein. Die Farben, in denen die Jockeys reiten, sind eine Reminiszenz an seinen ersten Fußballverein. Das lila-weiß quergestreifte Jersey und die weiße Kappe mit lila Stern erinnern an den Klub TuS Gerresheim. Die Hoffnungen von Allofs ruhen derzeit auf dem Pferd Potemkin © Imago