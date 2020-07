Anzeige

Premier League Darts: Neuer Spielplan bestätigt - Finale 2021 in Berlin Premier-League-Finale in Berlin

Peter Wright und Gary Anderson nehmen an der Unibet Premier League Darts teil © Getty Images

Die Premier League Darts muss durch Corona massiv umplanen. Es gibt einen neuen Final-Ort und viele neue Termine. SPORT1 nennt alle Daten.

Die Professional Darts Corporation (PDC) musste durch die Corona-Pandemie zahlreiche Events der Unibet Premier League of Darts 2020 verschieben.

Jetzt wurde ein überarbeiteter Zeitplan bestätigt. Das Turnier wird vom 25. bis 30. August mit sechs Spieltagen in der Marshall Arena in Milton Keynes wieder aufgenommen - allerdings vorerst ohne Zuschauer. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie und der derzeitigen Beschränkungen wird der geplante Doppelspieltag im Rotterdamer Ahoy 2020 nicht stattfinden, ebenso wenig wie die Events in Birmingham, Belfast und Leeds. Auch die Station in Berlin entfällt.

Die sechs Spieltage in der Marshall Arena dienen als Ersatz. Sie umfassen auch die Judgement Night, bei der ein Spieler aus dem Wettbewerb ausscheidet. Anschließend wird ab 17. September in den wöchentlichen Rhythmus zurückgewechselt, Spieltage in Glasgow, Manchester, Newcastle und Sheffield stehen an.

Das Finale 2020 ist für den 22. Oktober in London angesetzt.

Doch für alle deutschen Darts-Fans gibt es auch Grund zur Freude: Der Finalabend der Unibet Premier League of Darts findet 2021 erstmals in Berlin und nicht wie üblich in London statt. In den vergangenen Spielzeiten war "The O2" in der britischen Metropole als Finalstandort gesetzt, nächstes Jahr sollen die sogenannten Playoffs der vier besten Premier-League-Stars in der Berliner Mercedes-Benz-Arena stattfinden. Als Termin ist Donnerstag, der 27. Mai 2021, vorgesehen.

SPORT1 überträgt die Liga der Darts-Superstars LIVE im TV.

Der Spielplan für 2020 im Überblick:

Woche 7:

30. Juli 2020 in Milton Keynes

Woche 8:

26. August 2020 in Milton Keynes

Woche 9:

27. August 2020 in Milton Keynes

Woche 10:

28. August 2020 in Milton Keynes

Woche 11:

29. August 2020 in Milton Keynes

Woche 12:

30. August 2020 in Milton Keynes

Woche 13:

17. September in Glasgow

Woche 14:

24. September 2020 in Manchester

Woche 15:

1. Oktober in Newcastle

Woche 16:

15. Oktober in Sheffield

