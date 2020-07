Beachvolleyball: Chantal Laboureur nach Schulter-OP fit für Timmendorf

Anzeige

A. Müller, M. Lotz

Chantal Laboureur kehrt nach ihrer Schulter-OP und der Corona-Pause in den Sand zurück. An der Seite von Sandra Ittlinger will sie in Timmendorf angreifen.

Chantal Laboureur steht endlich wieder im Sand.

Es geht endlich wieder los: Die Beachvolleyballer sind zurück aus ihrer langen Zwangspause. Ab Freitag steigt in Düsseldorf eine Turnierserie für Frauen und Männer, die Anfang September mit den Deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand (LIVE im TV auf SPORT1 und im Stream) ihren Höhepunkt erfährt © SPORT1-Grafik: Marc Tirl/Imago/iStock SPORT1 überträgt die Spiele am Samstag- und Sonntagabend live - als TV-Experte wird London-Olympiasieger Julius Brink die Veranstaltung begleiten. Doch wer ist Favorit? Welche bekannten Namen sind mit von der Partie? SPORT1 zeigt das Starterfeld beim Turnier-Auftakt © Getty Images KARLA BORGER / JULIA SUDE: Bei ihrem ersten gemeinsamen Turnier in Sydney im Vorjahr gewann das Duo auf Anhieb eine Bronze-Medaille, kam bis zur Pandemie immer besser in Fahrt. Nicht verwunderlich also, dass die Titelverteidigerinnen erneut Topfavorit sind. Sude trieb während der Corona-Zwangspause ihr Zahnmedizin-Studium voran © Getty Images MARGARETA KOZUCH / LAURA LUDWIG: Sie bilden sicherlich das Duo mit dem meisten Star-Appeal. Durch den Sieg in Rom im vergangenen Jahr wieder voll im Olympia-Rennen. Ludwig, die in Rio 2016 mit Kira Walkenhorst Gold gewann, kann nach wie vor mit den Besten der Welt mithalten © Getty Images Anzeige Als Duo mit Kozuch bekannt für den „Laser“, bei dem der Ball nicht dreimal ausgespielt, sondern lang ins gegnerische Feld gebaggert wird. Seit 2019 hauptsächlich von Ludwigs Ehemann Morph Bowes trainiert © Getty Images CINJA TILLMANNS / KIM BEHRENS: Das Duo klagte Ende des vergangenen Jahres gegen den Deutschen Volleyballverband wegen dessen die Nominierungspraxis für die großen Beachvolleyball-Turniere - ob der Rechtsstreit nun die Leistung beeinflusst? © Getty Images SANDRA ITTLINGER / CHANTAL LABOUREUR: Auch unter den ersten Vier der Deutschen Meisterschaften 2019. Als sich Labourer von ihrer bisherigen Partnerin Sude überraschend trennte, sprang Ittlinger ein. Allerdings ist es für Letztere nun die erste Leistungsprobe nach Verletzung und OP. Mancher Experte spekuliert, ob das Duo über die Zeit der Olympischen Spiele hinaus Bestand haben wird © Getty Images ISABEL SCHNEIDER / VICTORIA BIENECK: Eigentlich hätte Schneider (vorne) mit ihrer gewohnten Partnerin zusammenspielen sollen. Doch die DM-Fünften werden gesprengt, weil Bieneck nach einer Bauchmuskelverletzung noch im Aufbautraining steckt © Getty Images Anzeige Doch Schneider bekommt zunächst prominenten Ersatz! Star-Volleyballerin Louisa Lippmann, normalerweise in der Halle beheimatet, versucht sich im Sand und gibt dabei ihre Premiere auf dem ungewohnten Untergrund © Imago LEONIE KÖRTZINGER / SARAH SCHNEIDER: Großes Perspektivteam und im Juni Dritte bei der Beach-Liga. Vor allem physisch top – und mit ganz starkem Aufschlag. Körtzinger vor allem sehr sprunggewaltig und immer konstanter © Imago ANOUK VERGÉ-DÉPRE / JOANA HEIDRICH: Das Schweizer Duo erhielt eine Wild Card und verleiht dem Turnier einen internationalen Touch. Als Weltranglisten-Zwölfte bringen Vergé-Dépre zudem starkes Niveau mit - beide vor ihrer Vereinigung als Blockerinnen unterwegs und mit Olympia-Erfahrung © Getty Images ANNA HOJA / STEFANIE KLATT: Die beiden sind seit 2017 ein Team - und ohnehin Routiniers. Die erfahrene Klatt hat bereits elf Mal an den deutschen Meisterschaften teilgenommen © Imago Anzeige LISA KOTZAN: 2019 trennte sich Lisa Kotzan von ihrer langjährigen Partnerin Karoline Fröhlich - und erlebte einen Leistungssprung. In Düsseldorf wird sie mit Natascha Niemczyk spielen © Imago NATASCHA NIEMCZYK: Die 30-Jährige konnte bereits 2019 die "Techniker Beach Tour" in Dresden gewinnen. Mit Kotzan wird es nun der erste gemeinsame Wettkampf der beiden Spielerinnen sein - das Ergebnis wird sich zeigen © Imago CHRISTINA AULENBROCK / SANDRA FERGER: Die beiden gewannen im letzten Jahr das Turnier der "Techniker Beach Tour" in Nürnberg, agieren erst seit zwei Saisons zusammen. Hohe Endgeschwindigkeit, gutes Verständnis auf dem Feld © Imago LEONIE KLINKE / LENA OTTENS: 2014 wurden sie gemeinsam U18-Europameister - und wollen auch nun die Konkurrenz das Fürchten lehren. Ausgestattet mit einer extrem guten Teamchemie und großem Spielverständnis. Insbesondere Ottens hat harte Schläge in ihrem Repertoire – vielleicht der Titel-Außenseiter ? © Imago Anzeige LENA UND SARAH OVERLÄNDER: Bei den Deutschen Meisterschaften 2019 sorgten die Zwillinge für eine dicke Überraschung, als sie Laura Ludwig/Maggie Kozuch besiegten, sich am Ende über Platz 9 freuten. Was sie mitbringen: blindes Verständnis und einen guten Aufschlag. Dazu verwirren die Overländers ihre Gegnerinnen gern und bewusst durch Seitenwechsel in der Annahme © Imago LARISSA CLAASSEN / NINA INTERWIES (rechtes Duo): Das 2018 gegründete Team ist erst seit kurzem im professionellen Beachvolleyball aktiv und konnte sich schon in den vergangenen beiden Jahren für die DM qualifizieren © Imago ANTONIA STAUTZ / LEONIE WELSCH Ein Übergangsteam, wollten eigentlich nur die Beachliga zusammen spielen. Stautz hat ihren Aufschlag stark verbessert, das Zuspiel bleibt aber schwankend. Beide Spielerinnen verstehen sich auch abseits des Feldes blendend © Imago SVENJA MÜLLER / SARAH SCHULZ: Noch im Juni diesen Jahres spielten sie im Finale der Beach Liga gegen einander. Müller (Foto) ist DAS Blocker-Talent schlechthin. Sehr abgeklärt, gute Technik, gute Annahme, weshalb sie schon in den Olympia-Zyklus für 2024 hineinrutschen könnte. © Imago Anzeige Schulz wiederum, kürzlich noch mit Melanie Gernet an ihrer Seite, zeichnen Technik und ein starkes Zuspiel aus © Imago ANNA LENA GRÜNE / JULIKA HOFFMANN: Grüne (Foto) wurde 2017 mit Lea Sophie Kunst Vizemeister der U17 und U18. Körperlich stark, schwer zu lesender Aufschlag, feine linke Hand. Auch für einen zweiten Ball oder ein Sprungzuspiel nicht zu schade © Imago Hoffmann wiederum wurde im Vorjahr mit Sarah Schulz Vize-Europameisterin © Imago

Nach überstandener Schulter-Operation im Dezember wollte die Beachvolleyball-Nationalspielerin eigentlich bereits im März wieder angreifen - doch durch die Corona-Pause wurde sie erneut ausgebremst. Jetzt steht ihrem Comeback an der Seite von Partnerin Sandra Ittlinger nichts mehr im Weg.

Wie weit beide in ihrem Prozess, sich wieder aufeinander einzustimmen, schon sind, können sie bereits in Kürze unter Beweis stellen. Denn am Wochenende beginnt die "Road to Timmendorfer Strand" mit den dortigen Deutschen Meisterschaften als krönenden Abschluss. (LIVE im TV auf SPORT1 und im Stream)

Laboureur: "Motivationsloch blieb aus"

Die Vorfreude bei Laboureur ist groß: "Die Reha verlief gut. Ich kann alles mit meiner Schulter machen. Insofern freue ich mich, nun endlich auch wieder Wettkämpfe zu haben", sagte die 30-Jährige SPORT1. Die Corona-Pause hatte während des Genesungsprozesses Vorteile: "Durch die zwangsbedingte Pause konnte ich ein wenig Gas aus unserer Turbo-Reha nehmen und hatte Zeit, die Schulter mit der nötigen Ruhe aufzubauen. Insofern war es für mich persönlich und uns als Team vielleicht gar nicht so schlecht."

Die vollständige Rehabilitation ihrer Schulter habe ihr Tag für Tag Motivation gegeben. "Ein Motivationsloch, wie es einige Sportler nach der Verschiebung der Olympischen Spiele hatten, blieb bei mir somit aus, erklärte Laboureur.

Während des Lockdowns hielt sich Laboureur "in den eigenen vier Wänden" fit. Ein Fahrradergometer, Kurzhanteln, ein Pezziball und Mini-Bänder wurden ihr dabei vom Olympiastützpunkt zur Verfügung gestellt, ihr Athletiktrainer hatte das Programm entsprechend angepasst. "Mit Kreativität war dann doch so einiges an Training und Abwechslung möglich", erzählte die Abwehrspezialistin.

Laboureur und Ittlinger erst seit 2019 Team

Laboureur und Ittlinger bilden erst seit Anfang 2019 ein Team. Mit dem damaligen Rücktritt von Olympiasiegerin Kira Walkenhorst wurden die Nationalteams der Frauen durchgewirbelt. Laboureur stand zum Start der Olympia-Qualifikationsphase plötzlich ohne Partnerin da. Mit Ittlinger ergriff sie ihre unverhoffte Chance auf die Olympischen Spiele.

"Ich habe schon damals versucht, die Situation so schnell es geht zu akzeptieren und den Blick wieder nach vorn zu richten. Mit Sandra habe ich dann eine Partnerin gefunden, mit der ich weiterhin das Projekt Olympische Spiele in Angriff nehmen konnte", erklärte Laboureur.

Auch die lange Pause habe das Duo nicht zurückgeworfen, ist sich Laboureur sicher: "Ich bin der Meinung, dass wir sogar insgesamt gemeinsame Trainingszeit dazu gewinnen werden. Bis zum ersten internationalen World Tour Turnier - wann immer es auch stattfinden wird - vergehen noch mehrere Monate, in denen wir unser Zusammenspiel optimieren können."

Laboureur erwartet Spannung in Timmendorf

Für die "Road to Timmendorfer Strand" hat sich das Gespann erst einmal nur kleine Ziele gesetzt. "Wir erarbeiten als Team und individuell mit unserer Sportpsychologin kleine Ziele für bestimmte Elemente für jedes Spiel oder Turnier aus, die aber in der Regel unabhängig von einem Platzierungsergebnis sind. Wenn wir es schaffen, diese Ziele innerhalb des Spiels zu erreichen, dann wird auch das Ergebnis am Ende gut sein", so die Spitzenspielerin.

Mit einem spannenden Wettkampf rechnet Laboureur auf jeden Fall: "Es ist für alle der erste Wettkampf nach langer Zeit, fast so wie der Saisonbeginn nach einer Winterpause. Und somit für alle spannend zu sehen, ob man gut gearbeitet hat."