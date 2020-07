Fussball, Frauen: Anja Mittag beendet ihre Karriere

Anja Mittag war zuletzt in der Regionalliga für RB Leipzig aktiv © imago

Anja Mittag hängt die Fußballschuhe an den Nagel. Die Olympiasiegerin und Weltmeisterin bleibt bei RB Leipzig, will künftig als Individualtrainerin arbeiten

"Nach 18 ereignisreichen Jahren im Leistungssport ist ab der kommenden Saison Schluss für mich als aktive Spielerin", schrieb die 35-Jährige bei Instagram und fügte an: "Ich bin dankbar für alle Momente, die mir der Sport ermöglicht hat, die Freundschaften, die ich geschlossen habe, und dass ich die positive Entwicklung des Frauenfußballs über Jahre lang miterleben durfte."

Mittag bleibt nach der Karriere bei RB Leipzig

Seit vergangenem Jahr war Mittag in der Regionalliga bei RB Leipzig aktiv, das sächsische Landespokalfinale am 30. August gegen den FC Phoenix Leipzig wird der letzte Einsatz der 158-maligen Nationalspielerin sein. Die Weltmeisterin von 2007 wird aber weiter mit den frisch in die 2. Bundesliga aufgestiegenen Leipzigerinnen arbeiten.