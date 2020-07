FC Bayern München II verlängert mit Feldhahn, Zaiser und Wagner

Der deutsche Rekordmeister Bayern München hat für seine zweite Mannschaft in der 3. Liga mit drei Spielern verlängert.

Wie der Klub am Mittwoch bekannt gab, wurden die Verträge mit Kapitän Nicolas Feldhahn, Maximilian Zaiser und Michael Wagner beim Drittligameister jeweils bis Juni 2021 ausgedehnt.

"Ich freue mich natürlich sehr, nochmal ein Jahr beim FC Bayern zu verlängern. Wir wollen uns in der kommenden Saison als Meister in der 3. Liga erneut beweisen", erklärte Feldhahn, der in der abgelaufenen Saison 30 Spiele für die zweite Mannschaft des Rekordmeisters absolvierte.